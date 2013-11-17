بستر امنيت سرمايه گذاري در همدان فراهم شود/ توجه مديران به مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ميرزايي صبح يكشنبه در جلسه كميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شورا اسلامي شهر همدان پيرامون بررسي طرح سرمايه گذاري ارم سبز ضمن تشكر از پيگيري هاي كميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان، گفت: معايب و محاسن بخش سرمايه گذاري و گردشگري همدان بايد مورد بررسي قرار گيرد.

رضا ميرزايي با يبان اينكه بايد بستر امنيت امور سرمايه گذاري در همدان فراهم كرد، اظهار داشت: در اين اقدام بايد مناطق محروم نيز مد نظر مديران و مسؤلين باشد.

رئيس شوراي شهر همدان اضافه كرد: در ايجاد بسترهاي سرمايه گذاري طبيعت و چشم انداز مناطق نيز بايد لحاظ شود و به اين مناطق آسيبي وارد نشود.

رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شورای اسلامي شهر همدان نيز با بيان اينكه بخش گردشگري مكمل و در راستاي حفظ منابع طبيعي است، گفت: به رغم توجيه اقتصادي بايد طبيعت و منظر شهر نيز مورد توجه واقع شود.

علي رضايي اضافه كرد: توجه به آثار و پيامدهاي طرح هاي سرمايه گذاري اعم از زيست محيطي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در شهر و استان امري ضروري است.

اعضاي كميسيون سرمايه گذاري خواستار توجه و حمايت جدي مديريت شهري از سرمايه گذاران بخش خصوصي شدند و بر مطالعه و بررسي جامع در زمينه سرمايه گذاري تاكيد كرده و خواستار استفاده از نظرات متخصصين در امر سرمايه گذاري نيز شدند.