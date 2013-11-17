اولین هتل یخی دنیا مجبور به نصب دستگاه تشیخص دود شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، هتل یخی که در شمال شهر جوکسجروی (Jukkasjrvi) در سوئد واقع شده زمستان هرسال پس از طی دوره آب شدن در بهار بازسازی می شود. این هتل به طور کامل از یخ ساخته شده و همه مبلمان و تجهیزات آن نیز یخی است.

به رغم یخی بودن این هتل که تصور آتش گرفتن آن را از از ذهن دور می سازد، مقامات سوئد به صاحبان این هتل گفته اند که اگر دست کم یک دستگاه تشخیص دهنده دود در ساختمان نصب نشود، آنها نمی توانند کار بازسازی را ادامه دهند.

بئاتریس کارلسون سخنگوی این هتل اظهار داشت که این درخواست در مرحله اول موجبات شگفتی ما را فراهم کرد اما ما طبق آن عمل کردیم چرا که حتی در هتل یخی هم چیزهایی چون بالشت و کیسه خواب و یا پوست گوزن شمالی مستعد آتش گرفتن هستند. برای ما مهمترین مسئله امنیت مشتریان است بنابراین ما طبق این درخواست عمل کردیم.

نکته جالب اینجاست که بلافاصله پس از نصب این دستگاه های تشخیص دود صدای آن براثر دود سیگار یکی از مهمانان هتل بلند شد.

این هتل در 200 کیلومتری شمال مدار قطب شمال قرار دارد و طی ماه های دسامبر و آوریل مهمان می پذیرد.

این هتل امسال بیست و چهارمین سال تأسیس خود را جشن می گیرد.

هتل یخی از برف، بلوکهای یخی و در برخی از موارد از چارچوب فولادی ساخته شده است. لابی این هتل با مجسمه های یخی پر شده است و غذاها در این هتل معمولا به طور خاص با این شرایط انطباق دارد.

