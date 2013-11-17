رویکردهای جدید بسیج در زمینه امر به معروف و نهی از منکر/ تفکر بسیجی در آمریکا هم نفوذ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری که امروز یکشنبه به مناسبت هفته بسیج در مرکز بسیج صدا و سیما برگزار شد، گفت: بسیج با درخشش ارزشمندی که در دفاع مقدس داشت بیشتر به این نام شناخته می شود ولی امروز فعالیت های بسیج آثار و نتایج جدیدی را به دست آورده که این آثار کمتر از آثار و نتایج زمان دفاع مقدس نخواهد بود.

وی با بیان اینکه در جبهه جهاد فرهنگی، علمی و اقتصادی در حال تلاش هستیم، افزود: بسیج برنامه های گسترده ای برای این عرصه ها در حال پیگیری و برنامه ریزی دارد. البته آثار یک حرکت فرهنگی به تدریج ظهور می کند و مثل عملیات نظامی نیست که در همان لحظه آثار آن را ببینیم.

سردار نقدی با بیان اینکه سازماندهی حلقه های تربیتی برای ارتقای اخلاق و معنویت بسیجیان یک برنامه بزرگ است، افزود: در این سازماندهی بخش عظیمی از روحانیون برجسته کشور و روسای حوزه علمیه، همین طور از اساتید برجسته در حال نقش آفرینی هستند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: بسیج امروز در حوزه دیگری یعنی حوزه امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد جدید که این روزها ما شاهد موفقیت آن هستیم با اصلاحاتی که انجام داده تغییرات محسوسی را ایجاد کرده است.

وی به فعالیت بسیج در عرصه علمی اشاره کرد و گفت: در عرصه علمی، اختراعات و اکتشافات و کسب کرسی های برتر در کنکور دانشگاهها همچنین در عرصه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی بسیار فعال بوده ایم و در بسیج با جلوه های جدید روبرو هستیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سخنان خود به تشریح برنامه های بسیج در هفته بسیج پرداخت و گفت: هفته بسیج را با اجتماع 50 هزار نفری فرماندهان بسیج سراسر کشور در محضر امام خامنه ای عزیز آغاز می کنیم که این اجتماع برای اولین بار صورت می گیرد و بسیج تجدید بیعت عاشورایی خود را تحت عنوان پرچمداران تمدن اسلامی خواهد داشت.

نقدی شعار هفته بسیج امسال را با نام بسیج پیشتاز حماسه و خدمتگزاری نامگذاری کرد و گفت: از 30 آبان هفته بسیج شروع می شود و به نام بسیج، ایثار و شهادت نامگذاری شده است که از جمله برنامه های این روز ملاقات با علمای بلاد و مراجع عظام تقلید و همین طور عطرافشانی مزار شهیدان در این روز برای تقدیر از شهدای بزرگوار انجام خواهد شد.

وی روز دوم هفته بسیج را روز بسیج، ولایت و انتظار نامید و گفت: برنامه بزرگ میقات صالحین را خواهیم داشت که در میعادگاههای نماز جمعه سخنرانی فرماندهان بسیج برای تدوین رویکردهای بسیج از جمله این برنامه بزرگ است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز سوم را روز بسیج، خلاقیت و پیشرفت نامید و گفت: علاوه بر اجتماعات بسیجیان دانشور و دانشجو، برنامه بزرگ افتتاح همزمان هزار سالن ورزشی که طی یک سال و نیم اخیر احداث شده را داریم.

سردار نقدی با بیان اینکه روز چهارم هفته بسیج روز بسیج سازندگی و اقتصاد مقاومتی است، افزود: در این روز همایش تجلیل از پیشتازان اقتصاد مقاومتی را در دانشگاه امام حسین (ع)، همین طور برپایی بیمارستان صحرایی و اهدایی دومین جایزه کتاب مقاومت شهید آوینی را خواهیم داشت.

وی روز پنجم را روز بسیج خانواده و سبک زندگی عنوان کرد و گفت: با توجه به نقش زنان بسیجی در دفاع مقدس و پس از آن، همایش زنان اسوه را در سراسر کشور اجرا خواهیم کرد. همین طور افتتاح 500 مهد قرآنی نیز از برنامه های این روز است.

سردار نقدی روز ششم را روز بسیج و استکبار ستیزی نامید و گفت: تجمع بزرگ گردان های عاشورایی را در سراسر کشور و همه استان ها در این روز خواهیم داشت و همین طور روز آخر هفته بسیج به نام روز امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است که علاوه بر ارائه رویکرد جدید بسیج، سومین جشنواره مقاومت و همایش پیشتازان رجعت به حجاب برتر را خواهیم داشت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سخنان خود به تشریح برنامه های بسیج در این هفته پرداخت و گفت:5 بیمارستان صحرایی و 20 بیمارستان ثابت که در مناطق محروم که از دکترهای تخصصی بهره مند نیستند با اعزام تیم پزشکی تخصصی فعال خواهد شد و جشنواره خلاقیت و ابتکارات در روز دوم آذر برگزار می شود.

وی افزود: در هفته بسیج ما در مساجد با والدین اعضای حلقه های صالحین دیدار خواهیم داشت و در این روز دانشکده حضرت زینب (س) برای تعالی علمی و معرفتی خواهران افتتاح خواهد شد. در ضمن در روز رجعت به حجاب برتر همایش هزاران بانو و زن هایی که یا از ابتدا حجاب نداشتند یا در این امر قدری ضعیف بودند، برگزار می شود.

نقدی در ادامه در مورد برنامه های اقتصادی سازمان بسیج نیز گفت: در هفته بسیج و روز سازندگی افتتاح 412 پروژه عمرانی، 712 واحد کارگاه تولید قارچ خوراکی، 412 واحد تولید شیلات، 1433 واحد تولید کود بیولوژیک، 1010 مرکز پرورشی مرغ بومی نیز افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فعالیت بسیج در حوزه سایبر نیز گفت: امروزه حضور گسترده بسیجیان را در عرصه فضای مجازی شاهد هستیم. ما در سالهای بین 82 تا 90 یک جریان یکطرفه را در فضای مجازی پشت سر گذاشتیم که در این زمان فضا در دست دشمنان بود اما امروزه شاهد صدها پایگاه اطلاع رسانی بسیجی و مدافع ارزش های انقلاب و دهها هزار وبلاگ در همین زمینه هستیم.

نقدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در دانشکده حوزه زنان چه فعالیت هایی انجام خواهد شد، گفت: در این دانشکده در حال حاضر تدریس در حوزه کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی شده است که مسائل مربوط به حوزه زنان، مدیریت خانواده، خانه داری، حجاب و عفاف و موضوعات فرهنگی در دستور کار است که در محل سازمان بسیج در بزرگراه بسیج افتتاح خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رویکرد جدید سازمان بسیج در حوزه امر به معروف و نهی از منکر به چه شکلی است، گفت: ما آسیب شناسی را روی 13 سال امر به معروف و نهی از منکر انجام دادیم و به نکاتی رسیدیم که بسیار مهم بود از جمله این نکات این بود که رویکردی که ما دنبال می کردیم در بسیج استفاده از شیوه حکومتی بود یعنی فرد بسیجی حتما برای امر به معروف و نهی از منکر کارت می داشت. طبیعتا این شیوه قابل تکرار توسط تمام مردم نبود چون عموم مردم کارت نداشتند لذا برنامه ریزی را به گونه ای تغییر دادیم که امر به معروف و نهی از منکر از خود مردم شروع شود و رویکرد ما در حوزه امر به معروف و نهی از منکر رویکرد ایجابی است و تلاش می شود امر به معروف و نهی از منکر در یک شرایط صمیمی صورت بگیرد تا به یک اصلاح اجتماعی کمک کنیم.

سردار نقدی در پاسخ به سئوال خبرنگار یک شبکه ایتالیایی مبنی بر اینکه در مسئله امر به معروف و نهی از منکر تا چه حدود وارد حریم خصوصی افراد می شوید، گفت: این جزو دین ماست که برای اصلاح اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر کنیم و یک اصل اسلامی حیات بخش است. هر جامعه ای بخواهد از ناهنجاری ها دور شود همه مردم باید احساس مسئولیت کنند.

وی سپس به یکی از خاطرات خود در اروپا پرداخت و گفت: در یکی از کشورهای اروپایی حدود 20 سال پیش ماموریت داشتم، هنگامی که می خواستم ماشینم را در محلی پارک کنم پیرزنی جلوی من ایستاد و مانع کار شد که پس از پرس و جو متوجه شدم تابلوها و علایم ممنوعیت پارک کردن روی زمین حک شده است ولی به جای پلیس آن خانم مانع پارک کردن ماشین من شد، در حقیقت این گونه مسائل در کشورهای خودتان هم رایج است و این طور نیست که کار بدی باشد.

نقدی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر هم همین کار را انجام می دهد یعنی اگر کسی می بیند دوستش یا همسایه اش گرفتار یک آسیب اجتماعی است به او می گوید نکن، یا اگر می بیند کار خوبی می شود انجام داد به او توصیه می کند این کار را انجام دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به سئوال خبرنگاری از کشور افغانستان مبنی بر اینکه آیا بسیج در خارج از ایران نیز فعالیت دارد و موضع بسیج در مورد مذاکرات پیش رو چیست، گفت: امروز با برداشته شدن مرزها در فضای مجازی، بسیجیان افکار خود را نشر می دهند و با همفکران خود ارتباط خوبی برقرار می کنند.

وی در مورد مذاکرات گروه 1+5 با ایران گفت: بحث مبارزه ما با استکبار تا از بین نرفتن استکبار ادامه دارد و مبارزه ما با آمریکا مسئله ای نیست که بگوییم می توانیم با مذاکرات دیپلماتیک حل کنیم این یک مسئله ماهیتی است و تا زمانی که آمریکا ماهیت استکباری دارد این مبارزه نیز ادامه خواهد داشت، البته ممکن است این مبارزه به شکل دیپلماسی نیز وجود داشته باشد.

سردار نقدی ادامه داد: امروزه ما در لبنان و فلسطین و همچنین موفقیت چشمگیر مردم سوریه را می بینیم که همه اینها الهام گرفته شده از حرکت بسیج هستند و بسیج توانسته الگوهای مشابهی در این کشورها ترتیب دهد. به هر حال تفکر بسیجی حتی در داخل خود آمریکا نیز نفوذ کرده و ایستادگی مردم در جنبش وال استریت در مقابل یک ارتش تا بن دندان مسلح بیانگر نفوذ تفکر بسیجی است.

رئیس سازمان بسیج در پاسخ به آخرین سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نقش نیروهای ایرانی در پرورش نیروها در سه کشور فلسطین، لبنان و سوریه چگونه است، گفت: شما می دانید و همه می دانند تبادل تجربه و تبادل آموزشی بین ما و این کشورها وجود دارد البته ما هم از تجربه آنها استفاده می کنیم.