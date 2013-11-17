152 مداح در نکا شناسنامه دار شدند

محمد علی صفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مداحان در گسترش فرهنگ عاشورایی تلاش بسیار ارزشمندی دارند وهمچنین تقویت مداحان و توجه به مشکلات این قشر امری لازم است.

وی با اشاره به فعالیت‌های کانون مداحان نکا افزود: توجه به مباحث سخنرانی و رصد آسیب‌ها و بدعت‌ها در حوزه امور مداحان از جمله وظایف این تشکل است و تلاش بسیار زیادی برای افزایش کیفیت فعالیت مداحان انجام می‌دهیم.

صفر پور ادامه داد:جذب و آموزش نیروهای مستعد مداحی، تغذیه فکری، طرح‌های آموزشی و هدایت فعالیت‌های تبلیغی در حوزه امور مداحان در راستای نیل به اهداف انقلاب اسلامی نیز از دیگر اهداف و برنامه‌های کانون مداحان است.

مسئول کانون مداحان نکا با اشاره به ویژگی‌های مداحان گفت: ولایت‌مداری، بصیرت و دانش‌افزایی سه شاخصه مهم برای مداحان است و مداحان باید این ویژگی‌ها را به خوبی در خود تقویت کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون 152مداح در این کانون ثبت نام کرده و برای آنها شناسنامه و کارت مداحی صادر شده است، افزود: از این تعداد128 مداح مرد و 24 مورد مداح زن هستند.

صفر پور متذکر شد :70درصد مداحان نکایی شناسنامه دار ودر حوزه شهرستانی مشغول به فعالیت می باشند.

وی هدف از شناسنامه دار کردن مداحان را شناسایی وضع آنان از لحاظ توانمندی ، برگزاری کلاس های آموزشی و ساماندهی این گروه اعلام داشت.

مسئول کانون مداحان نکا اضافه کرد: شهرستان نکا در زمینه مداحی پیشگام بوده و مداحان سنتی این شهرستان مطرح هستند و نباید سبک سنتی نکا که از سبک‌های ریشه‌دار و اصیل است به فراموشی سپرده شود و از مداحان انتظار داریم نسبت به حفظ این سبک اهتمام ورزند.

صفر پور درپایان با اشاره به توصیه‌ای به مداحان جوان خاطرنشان کرد: اگر به مداحان جوان آموزش‌های لازم ارائه نشود دچار انحراف شده و هر اندازه جلو بروند از راه اهل بیت(ع) دورتر می‌شوند.