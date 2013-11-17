تامین اعتبارات بخش بهداشت و درمان در گرو عملکرد دستگاه ها/ رفع مشکلات حوزه دارو در حوزه حسابرسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری ظهر یکشنبه در جمع اعضای هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اظهار داشت: باید مشکلات حوزه دارو و مواردی نظیر انبار داروها که در حسابرسی ها اعمال شده است هر چه سریعتر رفع شود.



وی درباره برخی مسائل در حوزه بررسی اقلام پرداختی داروها گفت: اسناد پرداختی داروها و اقلام ریز و رقم درشت آن نیز باید توسط کارپردازان مورد بررسی قرار گیرد تا مشکل و مانعی وجود نداشته باشد.



طاهری در خصوص تخصیص اعتبارات بخش بهداشت و درمان یادآور شد: این اعتبار به میزان تلاش دستگاه های متبوع و عملکرد آنها صورت می گیرد و در تأمین اعتبارات تخصیصی نیز باید به همت دستگاه ها اقدام قابل توجهی صورت گیرد.

استاندار البرز تلاش برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان را از اولویت های مهم برشمرد و گفت: این استان از کمبودهایی در این بخش رنج می برد که باید با تلاش بیشتر نسبت به رفع کمبودها اقدام کرد.







