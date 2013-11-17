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۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

طاهری تاکید کرد:

تامین اعتبارات بخش بهداشت و درمان در گرو عملکرد دستگاه ها/ رفع مشکلات حوزه دارو در حوزه حسابرسی

تامین اعتبارات بخش بهداشت و درمان در گرو عملکرد دستگاه ها/ رفع مشکلات حوزه دارو در حوزه حسابرسی

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز با اشاره به اینکه میزان اعتبار تخصیصی به بخش بهداشت و درمان بستگی به عملکرد دستگاه های متبوع دارد، گفت: در این بخش باید توسط دستگاه ها اقدام قابل توجهی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری ظهر یکشنبه در جمع اعضای هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اظهار داشت: باید مشکلات حوزه دارو و مواردی نظیر انبار داروها که در حسابرسی ها اعمال شده است هر چه سریعتر رفع شود.

وی درباره برخی مسائل در حوزه بررسی اقلام پرداختی داروها گفت: اسناد پرداختی داروها و اقلام ریز و رقم درشت آن نیز باید توسط کارپردازان مورد بررسی قرار گیرد تا مشکل و مانعی وجود نداشته باشد.

طاهری در خصوص تخصیص اعتبارات بخش بهداشت و درمان یادآور شد: این اعتبار به میزان تلاش دستگاه های متبوع و عملکرد آنها صورت می گیرد و در تأمین اعتبارات تخصیصی نیز باید به همت دستگاه ها اقدام قابل توجهی صورت گیرد.

استاندار البرز تلاش برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان را از اولویت های مهم برشمرد و گفت: این استان از کمبودهایی در این بخش رنج می برد که باید با تلاش بیشتر نسبت به رفع کمبودها اقدام کرد.


 
 

کد مطلب 2176595

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