آغاز آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یعقوبی پیش از ظهر یکشنبه جای خود را به دکتر محمدحسین صومی می دهد تا نخستین تغییر مدیریتی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز فعالیت استاندار جدید آذربایجان شرقی در این استان رقم بخورد.

دکتر محمدحسین صومی فوق تخصص گوارش و کبد، استاد پایه ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز بوده و در کارنامه سوابق مدیریتی و اجرایی خود مدیریت گروه بیماری‌های داخلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز از سال ۱۳۸۶ تاکنون، عضو هیئت بورد تخصص داخلی کشور، عضو شورای پژوهشی شبکه‌های هپاتیت و سرطان کشور، رئیس بخش گوارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز را دارد.

وی همچنین رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه از سال ۱۳۸۴ تاکنون، رئیس پژوهشکده مدیریت عوامل خطر بیماری‌های شایع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز، معاون درمان دانشگاه در سال‌های ۸۱-۷۷، رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) سال ۱۳۸۱-۱۳۸۰، پژوهشگر بر‌تر بالینی دانشگاه در سال‌های ۱۳۸۶و ۱۳۸۹و۱۳۹۱، پژوهشگر بر‌تر در زمینه تحقیقات پایه و کاربردی در رشته گوارش از طرف انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران در سال ۱۳۸۹ بوده است.

محمد حسین صومی محقق بر‌تر دانشگاه از نظر چاپ مقالات سطح یک آیین نامه ارتقاء در سال ۱۳۸۷، ارائه بیش از ۱۱۰ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی، معاون درمان نمونه کشور در سال ۱۳۸۰ و پزشک نمونه سازمان‌های بیمه گر بیمه‌های استان در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، پزشک منتخب سازمان نظام پزشکی استان و کشور در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱، رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصان داخلی استان آذربایجان شرقی و بازرس انجمن گوارش و کبد کشور را در کارنامه درخشان خود ثبت کرده است.

