زنگ ایستگاه مطالعه در کانون پرورش فکری شماره یک اهواز نواخته شد

مریم فهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با صدا درآمدن این زنگ که صبح امروز در کتابخانه کانون پرورش فکری شماره یک اهواز زده شد، اعضای این کانون به مطالعه کتاب پرداختند و در پایان این زنگ به قید قرعه به شرکت کنندگان کتاب هدیه داده شد.



وی افزود: با اجرای این برنامه و زنگ ایستگاه مطالعه با معرفی کتاب، روخوانی و بحث در مورد کتاب و نشریه نگاری توسط بچه ها، کودکان و نوجوانان به خواندن و مطالعه کتاب ترغیب و تشویق می شوند.



مسئول کانون پرورش فکری شماره یک اهواز عنوان کرد: از دیگر برنامه های هفته کتاب این کانون می توان به برپایی ایستگاههای مختلف فرهنگی و هنری از جمله ایستگاه خوشنویسی، ایستگاه نقد کتاب، کاردستی، نمایشگاه آثار اعضای کانون، ماسک سازی شخصیت‌های کتاب و سخنان بزرگان درباره کتاب و غرفه فروش کتاب و محصولات فرهنگی اشاره کرد.



فهیم پور تصریح کرد: این کانون با با دارا بودن 52 مرکز فرهنگی هنری، ثابت، سیار و پستی در سطح استان، بیش از 40 فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی و مذهبی را برای مخاطبان کودک و نوجوان فراهم می کند و برنامه های هفته کتاب نیز از 25 آبان در این کانون شروع و تا 2 آذر ادامه دارد.