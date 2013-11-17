732 نفر در قم خون خود را اهدا کردند

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام تاسوعا و عاشورا 954 نفر برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد 732 نفر به اهدای خون پرداختند.

وی گفت: 96 درصد از اهدا کنندگان خون در ایام تاسوعا و عاشورا را آقایون تشکیل دادند.

مدیر کل انتقال خون استان قم بیان کرد: 2 مرکز در این ایام در ساختمان مرکزی و ساختمان روح الله آماده اهدای خون شهروندان بوده است.

وی گفت: خوشبختانه شهروندان قمی به صورت مستمر برای اهدای خون به سازمان مراجعه می کنند.

الهی بیان کرد: همکاران سازمان انتقال خون در مدارس حضور یافته و به منظور اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دانش آموزان را با اهدای خون آشنا می سازند.

وی گفت: در حال حاضر 2 مرکز اهدای خون در قم فعال است که در خیابان 45 متری عمار یاسر و همچنین میدان روح الله مستقر شده است.

