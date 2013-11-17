مصاف نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد با حریفان برای صدرنشینی و فرار از قعرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای شهرداری یاسوج و نفت و گاز گچساران نمایندگان استان در لیگ دسته یکم فوتبال کشور امروز میهمان حریفان خود نفت آبادان و پاس همدان هستند.

تیم شهرداری یاسوج پرسابقه ترین تیم استان در این رقابتها و پدیده سالهای اخیر لیگ یک این روزها حال و روز خوشی ندارد.

این تیم که با چهار امتیاز از شش بازی و سه بازی کمتر نسبت به سایر تیم ها در قعر جدول گروه الف قرار دارد به دنبال فرار از پایین جدول است.

با این حال این تیم امروز باید به مصاف نفت آبادان برود که با 9 امتیاز در رتبه هشتم جدول قرار دارد و به راحتی به هیچ تیمی امتیاز نمی دهد.

اما شهرداری که طی هفته گذشته چهار بازیکن جدید به خدمت گرفته، مصمم است تا از این دیدار سربلند بیرون آید و روح امید را در میان هواداران پرشمار و مشتاق خود بدمد.

در این گروه تیمهای گل گهر سیرجان با 15 امتیاز، نساجی مازندران با 15 امتیاز و استقلال اهواز با 13 امتیاز در مکانهای اول تا سوم قرار دارند.

شاگردان برگی زر در هفته پایانی دور رفت این مسابقات روز شنبه دوم آذرماه در سیرجان به مصاف تیم صدر جدولی گل گهر سیرجان می رود.

نفت گچساران به دنبال صدرنشینی

اما برعکس تیم شهرداری، تیم نفت گچساران که اولین حضور خود در لیگ یک را تجربه می کند اینک در بالای جدول جا خوش کرده و به دنبال صدرنشینی است.

این تیم به مصاف پاس همدان می رود که خود را یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر می داند و در بازیهای خانگی قصد ندارد به کسی امتیاز دهد.

تیم نفت و گاز گچساران در گروه دوم این مسابقات بعد از تیم 17 امتیازه ایرانجوان بوشهر، با یک بازی کمتر و 13 امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد.

این تیم در صورت پیروزی در بازی امروز جایگاه خود را در رده دوم این مسابقات تثبت خواهد کرد و چشم به باخت ایرانجوان خواهد داشت تا در فرصتی جای آن تیم را در صدر جدول بگیرد.

تیم نفت و گاز گچساران روز شنبه دوم آذرماه در شهر تهران و استادیوم اختصاصی پیکان شهر مهمان تیم پرمهره پیکان تهران است.

با حال شاگردان ضیایی مصمم هستند تا با حمایت های شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در اولین حضور خود در لیگ یک، رویای صعود به لیگ برتر را رنگ واقعیت ببخشند.