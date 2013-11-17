مسئولان بدون منابع مالی نمی توانند هزینه های بیماران مستضعف را پرداخت کنند/ مسئولان به جای تامین سلامت به فکر هزینه های بیماران مستضعف باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به دغدغه اصلی مسئولان در جامعه که تامین سلامت است، گفت: مسئولان باید به فکر بیماران مستضعفی باشند که به خاط هزینه های درمان حتی نمی توانند به بیمارستان های دولتی مراجعه کنند.

وی با تاکید بر کنترل و نظارت بر مسوولیت های مدیران جدید گفت: مدیران جدید پس از انتصاب به پست مدیریتی راه جدیدی را برای رسیدن به برنامه های خود انتخاب می کنند که این امر باعث ناقص ماندن مدیر قبلی می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه مجلس تصویب قانون است، گفت: قانون میثاق مشترک جامعه بوده و برنامه و نقش راه باید در جهت قانون و چشم انداز مورد تاکید رهبری هدایت شود.

