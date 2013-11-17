مشاوره یک ضرورت در امر تحصیل و آینده دانش آموزان است

رحمان فلاحی صبح امروز در گردهمایی سالانه کارشناسان مشاوره مناطق و نواحی استان خوزستان گفت: مشاوره یک امر مهم تاثیر گذار در مدارس است و در هر جمعی که تشکیل می شود صحبت از مسوولیتی است که آن جمع بر عهده دارد و جایگاه واقعی خود را ارزیابی می کند.

وی افزود: از بحث مشاوره دو جنبه مثبت قابل برداشت است، یک اثر گذاری جمعی و دیگری اثر گذاری شخصی. که در خصوص اثر گذاری شخصی می توان گفت مشاور در مسیری که قرار می گیرد برمبنای اطلاعات علمی که با علاقه کسب کرده و به آن اعتقاد دارد در زندگی خود و خانواده اش تاثیر می گذارد.

فلاحی در رابطه با تاثیر گذاری جمعی خطاب به مشاوران ادامه داد: وقتی کار مشاوره انجام می دهید، باید از اهمیت بهره ای که از آن می برید آگاه باشید و بدانید که از جانب آن بهره مندی است که کاری را انجام می دهید باید بدانید چه تاثیری در افرا جامعه و موضعگیری نظام دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: یک مشاور اگر در سیستم هدایت گری نقش خود را به خوبی ایفا کند باید طوری باشد که دانش آموز بداند تصمیم گیری با خودش است ولی در کنارش با تمام وجود احساس کند که شما دارید او را هدایت می کنید.

وی تصریح کرد: اهمیت کار مشاوره یک احساس، یک مسیر، نگرش، تاثیر و برنامه ریزی درازمدت را برای دانش آموزان شکل می دهد.

فلاحی عنوان کرد: انسان در هر موقعیت اجتماعی قرار بگیرد نقش مشاوره برای او و جامعه یک اصل و یک ضرورت است به طوری که خداوند نیز در قرآن در سوره شوری در مورد مشاوره سخن گفته است که این امر گویای این ست که مشاوره بر مبنای فطرت انسان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان تصریح کرد: ما با افرادی سر و کار داریم که در حساس ترین و پرهیجان ترین قسمت زندگی خود قرار دارند. به همین دلیل از سال گذشته ابلاغ شده تا مدارس لازم التوجه ، مدیران لازم التوجه ، دانش آموزان لازم التوجه ، دروس و معلمین لازم التوجه مورد بررسی قرار بگیرند تا مشکلات بهتر و راحتتر حل شوند.

وی بیان کرد: این جلسات سالانه باید بیشتر و حتی ماهی یکبار برگزار شوند تا تبادل تجربه بهتر صورت بگیرد. اگر قرار است از درون تقویت شویم باید نشستهای مشورتی داشته باشیم تا مسایل و موضوعات را بررسی کنیم.

فلاحی پیشنهاد راه اندازی سایت اداری را برای ارتباط مشاوران با یکدیگر مطرح کرد و از وجود سایت اداره کل برای ثبت نظرات پیشنهادی مشاوران و تبادل نظرات آنها خبرداد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان عنوان کرد: استان خوزستان استانی است که مسایل و موضوعات ویژه ای از جمله بیشترین حق التدریس، بیشترین متقاضی نقل و انتقالات را دارد.

وی ادامه داد: امسال 200 هزار ساعت حق التدریس داریم. و 97 درصد اعتبارات برای حقوق پرسنل صرف می شود و تنها 3 درصد صرف کیفیت بخشی می شود.

فلاحی تصریح کرد: اداره کل در چند سال اخیر از نظر سلامت اداری دستگاه برتر بوده است. همچنین 11 درصد ورود به رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش رشد پید کرده و در این زمینه رتبه 3 کشوری را داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان افزود: در 9 شهر از شهرهای استان هنرستان وجود ندارد و متاسفانه بیشتر گرایش دانش آموزان به سمت رشته تجربی است که این مساله خوبی نیست. و در استان و به ویژه اهواز در رشته ادبیات فارسی و معارف اسلامی بین پسران کمبود زیادی وجود دارد که باید رفع شود.

وی اظهار کرد: عدم کار صحیح مشاوران باعث عدم تناسب در رشد تحصیلی دانش آموزان می شود که باید با مشاوره صحیح توازن منطقی برای موفقیت بچه ها در به دست آوردن رشته های مورد علاقه دانشگاهها ایجاد شود.

فلاحی گفت: آزمون استعدادیابی برگ برنده و ابزار کار دست مشاور برای ایجاد تناسب در توزیع دانش آموزان در رشته های موجود است زیرا در غیر این صورت اگر انتخاب رشته بدون مشاوره و فقط براساس خواست خود دانش آموزان و بدون استعدادیابی صورت بگیرد باعث عدم موفقیت در کنکور و نرسیدن به خواسته ها و به نوعی برشکستگی در زندگی می شود.