11 کرمانی در مسابقات کشوری مهارت مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی نژاد صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه آموزش های فنی و حرفه ای را حلال مشکلات جامعه از جمله مشکل بیکاری دانست.

وی با اشاره به تحریم های دشمنان در زمینه های مختلف به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: این آموزش ها در شرایط اقتصادی نجات بخش کشور است، تحریم ها را دور می زند، تولید را رونق می بخشد و خدمات و صادرات را افزایش می دهد.

ابراهیمی نژاد به ظرفیتهای وسیع فنی و حرفه ای در زمینه های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان در هزار و 500 رشته استاندارد آموزشی دارد و مدارک بین المللی فنی و حرفه ای نشان دهنده موقعیت بالا و ارجح این سازمان در بین دیگر نهادهاست.

وی همچنین آموزشهای فنی و حرفه ای را نیازمند تبلیغات و معرفی بیشتر جامعه دانست و تصریح کرد : معرفی این آموزشها نیازمند یک بسیج عمومی است تا افتخارآفرینی جوانان ایرانی در بحث مهارت و آموزشهای این اداره بیان شود.

مدال آوران مسابقات ملی مهارت مورد کم لطفی مسئولین قرار گرفته اند

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به مسابقات کشوری ملی و مهارت اشاره کرد و ادامه داد: این اداره با 17 نفر مهارت آموز در این مسابقات شرکت کرد که از این میان 11 نفر حائز مدال شدند.

وی گفت : در مسابقات ملی و مهارت سه نفر در رشته های الکترونیک، طراحی مهندسی مکانیک و نقاشی خودرو، مدال نقره و هشت نفر نیز دیپلم افتخار بدست آوردند که این افراد برای حضور در مسابقات جهانی مهارت که دو سال آینده در برزیل برگزار می شود به اردوهای آموزشی معرفی شدند.

ابراهیمی نژاد، استان کرمان را دارای استعدادهای فراوان در زمینه مهارت دانست و افزود: سال گذشته ایرانمنش در مسابقات جهانی مهارت دیپلم افتخار بدست آورد و از بسیاری از کشورهای پیشرفته پیشی گرفت که این نشان دهنده سطح بالای توانایی و استعداد جوانان ایرانی در بحث مسائل علمی و مهارتی ست.

وی در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولین به مدال آوران مسابقات ملی مهارت شد و گفت: امروز در حالی که ورزشکاران ما از بیشترین امتیازات مادی و معنوی برخوردارند جوانان مدال آور مسابقات ملی مهارت مغفول مانده و مورد کم لطفی مسئولین قرار گرفته اند.

50 درصد از کارآموزان فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند

این مسئول همچنین رایگان بودن آموزش های فنی و حرفه ای را نشان اهمیت و عامل المنفعه بودن این آموزشها دانست و تاکید کرد: با توجه به اهمیت این آموزشها و ارائه خدمات و برطرف کردن نیازهای جامعه، دولت با هزینه های گزاف و میلیاردی بهترین تجهیزات را در بحث آموزش ها در اختیار فنی و حرفه ای قرار می دهد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان در پایان سخنان خود این آموزش ها را اشتغال زا توصیف کرد و افزود: بیش از 50 درصد از کارآموزان فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند و اداره کل فنی و حرفه ای بخش عظیمی از اشتغال استان را بر عهده دارد.

