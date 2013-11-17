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۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

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شانزدهمین دوره رقابت‌های ورزشی دانشگاه علوم دریایی چابهار آغاز شد

شانزدهمین دوره رقابت‌های ورزشی دانشگاه علوم دریایی چابهار آغاز شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: شانزدهمین رقابت های ورزشی دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار در 17 رشته و با حضور ورزشکاران مرد و زن در این دانشگاه آغاز شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در گفتگو با مهر هدف ار برگزاری این رقابت‌ها را ایجاد شادابی و طراوات و همچنین کشف استعدادهای ورزشی در بین دانشجویان عنوان کرد و افزود: دانشجویان شرکت کننده در این رقابت‌ها در 17 رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

حسین پیرانی ادامه داد: مسابقات ورزشی دانشگاه دریانوردی چابهار از روز یک شنبه به مدت یک ماه و تا تاریخ 26 آذر ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در این دوره از مسابقات آقایان ورزشکار در رشته‌های شنا، کشتی آزاد، دارت، دو استقامت، تیراندازی با کمان، طناب کشی، تنیس روی میز و رشته پاورلیفتینگ با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: همچنین در این دوره از رقابت‌ها بانوان ورزشکار نیز در رشته‌های تیراندازی با کمان، بدمینتون، دو امدادی، تیراندزی با تپانچه و داژبال ساحلی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

وی عنوان کرد: در مسابقات ورزشی این دوره دانشگاه تعداد 40 تیم فوتبال در طی روز های آینده به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

پیرانی با بیان اینکه فضای ورزشی این دانشگاه در طی سال های اخیر با رشد فزاینده ای همراه بوده است گفت: با جذب تعداد 5 عضو هیئت علمی در رشته  تربیت بدنی، این دانشگاه  از بهمن ماه سال جاری نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته در گرایش ورزش های آبی و ساحلی اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 2176762

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