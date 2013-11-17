به گزارش خبرگزاری مهر، کانون ادبی زمستان با حمایت مرکز مشارکتهای فرهنگی هنری و با هدف برپایی سلسله نشستهای ادبی و كشف استعدادهای ادبی، هشتاد و دومین نشست ارزیابی و بررسی را با ارزیابی کتاب «سکوت گفتنی» سودابه مهیجی برگزار میکند.
مصطفی علیپور، مصطفی محدثی خراسانی، بهروز یاسمی و حمیدرضا شکارسری به عنوان منتقد در این نشست حضور خواهند داشت. «سکوت گفتنی » از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
علاقمندان جهت حضور در این نشست که روز سه شنبه 28 آبان ماه 92 ساعت 17 برگزار میشود، میتوانند به نشانی میدان ولیعصر ابتدای بلوار کشاورز مرکز مشارکتهای فرهنگی هنری مراجعه کنند.
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