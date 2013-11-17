"خاك هاي نرم كوشك" پرتيراژترين كتاب سال در سطح كشور/ نمایشگاه ها استانداردسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب و کتابخوانی از مقوله های مهم و با ارزشی است که نه تنها در فرهنگ و تمدن جایگاه ویژه ای دارد بلکه در دین و فرهنگ اسلامی ما هم تاکید فراوانی بر آن شده است.

جایگاه کتاب ، نشر و ترویج آن آنقدر مهم است که خداوند در قرآن وعده های نیکوی زیادی به کسانی که در راه نشر و کتابت آن گام بر می دارند داده است.

از این رو در نظام جمهوری اسلامی ایران برای بزرگداشت این مقوله با ارزش و جایگاه آن روز خاصی معین شده است.

در خطه خورشید هم برای پاسداشت و گرامیداشت این عنصر ارزشمند هر ساله شاهد برپایی مراسم و تقدیر و تشکرات از خادمان عرصه کتاب و کتاب خوانی و نشر و چاپ آن هستیم.

اهدای دو میلیار د ریال کتاب در هفته کتاب

سرپرست اداره امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در نشستی خبری که بعدازظهر یکشنبه برگزار شد گفت: یکی از اهداف امسال در هفته کتاب اهدای کتاب به دانشگاه ها، مدارس، حوزه های علمیه و سایر کتابخانه های سازمان ها است.

حمید صمدی عنوان کرد: طی تفاهم نامه ای با حوزه علمیه خراسان دو هزار و 495 جلد کتاب با 62 عنوان و به ارزش 25 میلیون تومان به حوزه های علمیه سراسر استان اهدا می شود.

وی ابراز کرد: 170 میلیون کتاب هم به مدارس، مراکز فرهنگی و همه ارگان ها و سازمان هایی که کتابخانه هایشان درخواست داشته اند اهدا می شود.

نشر هزار و 176 عنوان كتاب در پنج ماهه نخست سال

صمدی اظهار كرد: در پنج ماهه نخست سال 92 در خراسان رضوي هزار و 176 عنوان كتاب مجوز نشر گرفته كه 172 عنوان ترجمه و هزار و چهار عنوان تاليف بوده است.

وی عنوان كرد: از اين آمار 604 عنوان چاپ اولي و 572 عنوان تجديد چاپ بوده است.

سرپرست اداره امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی ابراز کرد: " خاك هاي نرم كوشك" پر تيراژ ترين كتاب خراسان رضوي در سطح كشور بوده كه آمار بالاترين نشر را گرفته است و بعد از آن "حکایت زمستان " در رتبه بعدی قرار گرفت.

صمدی گفت: از جمله ناشران پر كار در خراسان رضوي انتشارات به نشر آستان قدس رضوي با 103 عنوان كتاب ، سخن گستر با 45 عنوان كتاب و بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي با 41 عنوان كتاب بوده اند.

لزوم استانداردسازی نمایشگاه های کتاب

معاون امور فرهنگی و مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی هم ابراز کرد: آئین نامه استانداردسازی برگزاری نمایشگاه های کتاب در سطح استان به تمام سازمان ها و نهاد های مجری آن ابلاغ می شود.

حسین مسگرانی افزود: در بعضی از نمایشگاه هایی که به نام کتاب دایر می شود شاهد عرضه هر محصولی هستیم و در کنار آن چند جلد کتاب هم دیده می‌شود.

وی عنوان کرد: با این آئین نامه در بحث نمایشگاه های کتاب به یک ساماندهی و نظم می رسیم و مردم هم دیگر دچار سردر گمی نمی‌شوند.

مسگرانی با اشاره به رشد شمارگان کتاب در خراسان رضوی ابراز کرد: سال گذشته در شمارگان کل کتاب رشد منفی داشتیم ولی امسال در پنج ماهه نخست سال با رشد قابل قبولی مواجه بوده ایم.

افزایش شمارگان کتاب در پنج ماهه نخست سال

وی تصریح کرد: به لحاظ تعداد عنوان کتاب سه درصد، شمارگان کل 9 درصد و در شمارگان متوسط شش درصد رشد را شاهد بوده ایم.

مسگرانی افزایش رشد شمارگان کتاب را بسیار خوشایند عنوان کرده و افزود: این در حالی است که که از ابتدای سال با 31 تا 40 درصد رشد در قیمت کاغذ مواجه بوده ایم.

وی تاکید کرد: بهترین و پرکار ترین ناشران در سطح کشور آنهایی هستند که در حوزه کتاب های کمک درسی فعالیت دارند در حالیکه در خراسان رضوی پر کار ترین ناشران ما در حوزه دفاع مقدس و مباحث دینی فعالیت دارند.و بیش از 90 درصد تولیدات کتاب در این دو حوزه بوده است.

مسئول دبیر خانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی هم گفت: هر جایی که کانون فرهنگی و هنری شکل می گیرد کتابخانه ای هم دایر می شود.

1200 کتابخانه مسجد در سراسر استان

محمد حسین عبداللهی ابراز کرد: در حال حاضر بر اساس تعریف غیر استاندارد 1200کتابخانه مسجد در استان وجود دارد.

وی عنوان کرد: بر اساس تعریف استاندارد کتابخانه مسجد باید دارای 70 متر فضا و حداقل سه هزار جلد کتاب و 300 نفر عضو بوده که بر این اساس حدود 116 کتابخانه در مسجد داریم.

عبداللهی با بیان اینکه به کتابخانه مساجدی که دارای استاندارد های لازم شوند مجوز داده خواهد شد اظهار کرد: در هفته کتاب حدود هفت هزار و 500 جلد کتاب هم به ارزش 750 میلیون ریال به کتابخانه مساجد اهدا می شود.

وی افزود: همچنین در این هفته 110 قفسه، 40میز و 160 صندلی به ارزش تقریبی 220 میلیون ریال هم به کتابخانه مساجد کمک می شود.

کتابداران بیمه می شوند

مسئول دبیر خانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی تاکید کرد: مراسم تقدیر از کتابداران مساجد، بازدید از کتابخانه های موفق مساجد، در اختیار گذاردن نرم افزار مهر مسجد به ارزش 20 میلیون ریال و دوره های آموزشی ویژه کتابداران مساجد در این هفته انجام می شود.

وی همچنین از بیمه شدن کتابدارن مساجد خبر داد و عنوان کرد: تاکنون 149 کتابدار مسجد بیمه شده اند و بقیه در هفته کتاب بیمه خواهند شد.

عضو گیری رایگان، سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری ، تقدیر از خیرین کتابخانه ساز و برگزاری نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه های هفته کتاب است.

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گزارش: ملیحه زرین پور