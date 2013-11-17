هلال احمر ایران همواره برای صلح پایدار میان ملتها تلاش کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر محمد فرهادی به مناسبت انتخاب هلال احمر ایران به عنوان عضو هیئت حاکمه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر آمده است:

انتخاب شایسته جمعیت هلال احمر ایران در انتخابات مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر که با حضور ۱۸۹ جمعیت ملی برگزار شد، موفقیتی چشمگیر محسوب می شود که جایگاه ایران را بیش از پیش در عرصه بین المللی استحکام و ارتقا بخشید.

این موفقیت در حالی به دست آمد که جمعیت هلال احمر ایران، همواره تلاش برای تسکین آلام بشری و حمایت از زندگی انسان­ها، برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها را سرلوحه فعالیت­های خود قرار داده است.

تلاش هلال احمر ایران برای تحقق اهداف والای انسانی

تجارب ارزنده، ارتباطات و همکاری­های گسترده با جمعیت­های ملی و میزبانی مناسب نشست­های بین المللی، همچون کنفرانس بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در تهران (سال ۲۰۰۱ و ۲۰۱۳ میلادی) که تنها اشاره­ای کوتاه به تلاش جمعیت هلال احمر ایران برای تحقق اهداف والای انسانی است، داشتن مراکز درمانی و توانبخشی در سطح ملی و بین المللی و ارائه خدمات به بیماران و نیازمندان، ارائه آموزش های امداد و نجات از سطوح مبتدی تا تربیت امدادگرانی زبده، حضور به موقع در حوادث و بحران­هایی چون زلزله آذربایجان شرقی، سیل پاکستان و قحطی سومالی و همچنین تامین اقلامی همچون چادرهای امدادی، پتو و …، نشان از توانمندی جمعیت هلال احمر ایران چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی دارد.

و البته در کنار تمامی این فعالیت­ها، خدمات اجتماعی هلال احمر با کمک اعضای جوان و داوطلبان فعال و پرتلاش که در جای جای ایران در حال خدمت رسانی به مردم این سرزمین­اند، جمعیت هلال احمر ایران را به عنوان یکی از مؤثرترین و قدرتمندترین جمعیت‌های ملی مورد توجه نهادهای بین‌المللی، خصوصاً فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر قرار داده است.

قدمهای آینده؛ استوارتر و منسجم­تر

بدون شک این موفقیت، در سایه تلاش­های شبانه روزی امدادگران پرتلاش، جوانان فعال، داوطلبان ایثارگر و پرسنل خدوم ستادی و تمام آنانی که به خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر تعلق دارند و به آن عشق می ورزند، به دست آمده است.

ضمن تبریک این موفقیت بزرگ آرزومندم با تلاشی وافر، برنامه‌ریزی منسجم تر و اصولی تر و بکارگیری تمامی ظرفیت­ها و توانمندیهای موجود در راستای اهداف بشردوستانه، خدمت‌رسانی مناسب و بی‌منت به آحاد جامعه و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدم‌های استوارتر، موثرتر و بلندتری را برداریم.