رهبران انقلاب بحرین در ایران تئاتر دیدند/ اجرای "سقوط از ارتفاع پست" به احترام وزیر ارشاد

کامبیز اسدی نویسنده و کارگردان نمایش "سقوط از ارتفاع پست" درباره حضور رهبران و فعالان انقلاب 14 فوریه بحرین و عکس‌العمل آنها پس از دیدن این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من از قبل یکی از رهبران جنبش بحرین به نام راشد الراشد را می شناختم و او را برای دیدن این نمایش که مضمونی در ارتباط با اتفاقات کشور بحرین دارد دعوت کردم که بقیه رهبران برجسته این جنبش نیز که در ایران حضور داشتند شنبه 26 آبان ماه با وی برای دیدن "سقوط از ارتفاع پست" کار آمدند.

اسدی افزود: خوشبختانه این نمایش بسیار مورد توجه رهبران انقلاب بحرین قرار گرفت تا جایی که بعد از دیدن کار همگی از اینکه در این اثر اتفاقات تا این حد واقعی و مستند روایت شده بود از من و گروه نمایش تشکر کردند. یکی از این دوستان به من گفت که انتظار نداشته چنین نمایشی را در ایران ببیند چون 95 درصد رویدادهایی که در نمایش به تصویر درمی آیند در کشور بحرین روی داده است.

وی درباره استقبال از این نمایش توضیح داد: با وجودی که تبلیغات اندکی برای این نمایش شده است اما خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از کار شده تا جاییکه در اولین شب اجرا ما میزبان 400 تماشاگر بودیم.

این کارگردان تئاتر درباره شایعاتی که در مورد انصراف این نمایش از اجرا در تالار وحدت شنیده می‌شد، توضیح داد: متاسفانه این شایعه که من با تهیه‌کننده نمایش مشکل دارم و به دلیل ضعیف بودن کار اسماعیل کوشا تهیه‌کننده از اجرای نمایش انصراف داده است در رسانه ها مطرح شد که درست نیست. اگر من با تهیه کننده مشکل داشتم که حاضر نمی شدم کار را بعد از این همه هزینه و تمرین تنها برای 4 روز در تالار وحدت اجرا کنم.

اسدی درباره انصراف اولیه گروه از اجرای نمایش و موافقت دوباره با اجرای اثر آن هم برای 4 روز توضیح داد: تنها دلیلی که باعث شد ما از اجرای اولیه کار انصراف دهیم این بود که اجرای نمایش را به 10 روز کاهش دادند تا نمایش دیگری که قبلا در لیست اجراها نبوده است روی صحنه برود که این اقدام با مخالفت گروه نمایش روبرو شد.

وی در پایان عنوان کرد: در نهایت به احترام دستور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که گروه حاضر شد 4 شب در تالار وحدت اجرا برود. همچنین قرار است این نمایش در همین سال جاری اجرای مجددی داشته باشد که البته هنوز زمانش مشخص نیست. متاسفانه افرادی که از اجرا نشدن کار ما سود می برند این حرف و حدیث ها و جوسازی‌ها را پیرامون کار به وجود آورده‌اند.

نمایش "سقوط از ارتفاع پست" 25 آبانماه در اولین اجرای خود میزبان رهبران و فعالان انقلاب 14 فوریه بحرین چون شیخ‌عبدالله الصالح نائب رئیس اعتلاف العمل الاسلامی، راشد الراشد از رهبران انقلاب 14 فوریه بحرین، حجت‌الاسلام میثم الجمری از روحانیون انقلاب 14 فوریه بحرین و ... بود.

این نمایش که با رویکرد بیداری اسلامی و بالاخص قیام مردم بحرین تهیه شده، گوشه‌ای از جنایات حاکمان دیکتاتور بحرین را نشان می دهد. انوشیروان ارجمند، شهرام عبدلی، جلیل فرجاد، حمید ابراهیمی، رزیتا غفاری، رامین سیاردشتی و... در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: آخرین روزهای حکومت دیکتاتور بحرین (شهرام عبدلی) است، مقاومت مردم به رهبری شیخ قاسم (انوشیروان ارجمند) در حال نتیجه دادن استف مردم با شعار "هیهات منا الذله" به سمت کاخ در حرکت هستند، که انفجاری در نزدیکی کاخ ماجرا را تغییر می‌دهد.

"سقوط از ارتفاع پست" قرار بود از 14 تا 26 آبان هر شب ساعت 19 در تالار وحدت اجرا شود که به دلیل مخالفت گروه با کاهش روزهای اجرای نمایش این اجراها لغو شد. این نمایش در نهایت از 25 تا 28 آبان ماه در تالار وحدت روی صحنه است.