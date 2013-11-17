آموزش در مديريت بحران از جايگاه ویژه ای برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آهني ظهر یکشنبه در اولین دوره آموزش عمومی مدیریت بحران که در منطقه زعفرانيه قزوين برگزار شد، اظهار داشت: آموزش محلات در مقابله با مديريت بحران و چگونگي مواجه با حوادث، كاري با ارزش، اساسي و واجب است كه از امروز در سطح شهر قزوين آغاز شده است.



وي ادامه داد: موضوع آموزش در محلات به طور جدي در سطح شهر قزوين پيگيري مي شود و در اين برنامه جمعيت هلال احمر، شهرداري، اورژانس، شركت گاز، برق، سازمان آتش نشاني اداره كل مديريت بحران استانداري را همراهي مي كنند.



آهني با بيان اينكه اين دوره شامل آموزش ساكنين محلات به مدت هشت ساعت است اظهارداشت: اين آموزش ها در چهار جلسه دو ساعته برگزار خواهد شد.



وي با اشاره به حوادث طبيعي و غير طبيعي كه در سطح استان رخ مي دهد تصريح كرد: روزانه شاهد وقوع حوادثي نظير آتش سوزي، تصادفات، پرتاب از بلندي و ريزش ساختمان هستيم كه در صورتي كه اهالي و ساكنين منازل نحوه برخورد با اين حوادث را آموخته باشند كمترين ميزان خسارت را شاهد هستيم.



مديركل مديريت بحران استانداري قزوين بیان كرد: امروزه وضعيت سكونتگاههاي كشور تغيير كرده و اتفاقات و رويدادهاي جديدي در كشور رخ مي دهد كه اين امر احتمال بروز حادثه را افزايش مي دهد.



وي در پایان یادآور شد: اين امر ضرورت افزايش سطح آگاهي مردم را نسبت به حوادث و مقابله با آن را نمايان مي كند.