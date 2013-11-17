به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صفایی در همایش ملی روز کیفیت که ظهر یک شنبه در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد با بیان اینکه در حال حاضر در تمام دنیا بنگاه‌‌های اقتصادی در تنگنا قرار دارند، افزود: در این راستا جلی مشتری مهم‌ترین راهکاری است که بنگاه‌‌های اقتصادی بزرگ در سطح جهان در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی توجه به استاندارد و کیفیت را یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های جلب مشتری دانست و ادامه داد: شناخت حقوق مشتریان و مصرف کنندگان در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری اصفهان با بیان اینکه کیفیت و قیمت دو اصل مهم برای مشتریان در هنگام خرید کالا است، ادامه داد: کیفیت محصولات عامل ارتقا بهره‌وری کالا خواهد شد زیرا بالا رفتن میزان کیفیت، سبب طول عمر محصول برای مصرف کننده می‌شود.

وی ارتقای آموزش برای افزایش کیفیت در کالاهای تولید شده در بنگاه‌های اقتصادی را ضروری دانست و ادامه داد: در این راستا بنگاه‌های اقتصادی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نهایت استفاده را داشته باشند.

صفایی با بیان اینکه کاهش کیفیت عدم بقای بنگاه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، افزود: به دنبال افت کیفیت، کاهش توان رقابت و خطر بقا در سازمان را به همراه خواهد داشت.

