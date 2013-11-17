افزایش طبقات در ساخت هتل آسمان خارج از مجوز میراث فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتشار گزارشی در خبرگزاری مهر مبنی بر ساخت یک هتل در نزدdکی بنای تاریخی ارگ کریمخان در شیراز و خدشه وارد شدن به حریم منظری بنا و همچنین طرح مسائلی در خصوص محوز دار بودن پروژه، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس طی نمابری به دفتر خبرگزاری مهر درباره این پروژه توضیحاتی ارائه کرده است.

در این جوابیه آمده است: سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به دلیل تنوع و تعدد وظایفی که بر دوش دارد می کوشد تا با رویکردی همه جانبه ، ضمن ایجاد سازوکارهای مناسب برای توسعه گردشگری و صنایع دستی و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار ، در حفاظت و احیاء آثار باارزش تاریخی و فرهنگی استان به عنوان هویت تاریخی و منابع و جذابیتهای اصلی گردشگری نقش خود را به طور کامل ایفا نماید. اما متاسفانه عدم اشراف کافی به مسائل و وظایف این سازمان از سویی و عدم آگاهی مخاطبین از نگاه همه جانبه سازمان بعضا منجر به برداشتهای نادرست و متناقض از عملکرد این مجموعه می گردد.

از جمله مواردی که متاسفانه اخیرا محل این سوء برداشت گردیده هتل آسمان واقع در خیابان رودکی ست که به دلیل ارتفاع بنا و اظهار نظرهای متفاوت افراد مختلف در خصوص حریم منظری مجموعه زندیه مورد اختلاف نظر واقع گردیده و منجر به قضاوت در خصوص عملکرد این سازمان در امر حمایت از سرمایه گذاران شده است.

این در حالی است که افزایش توان اقامتی همواره و از دیرباز، از جمله دغدغه های مسئولین سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان بوده است به گونه ای که از زمان راه اندازی سازمان ایرانگردی و جهانگردی در سال 79، تعداد فضاهای هتلی استان از 28 واحد و دو هزار و 200 تخت به 64 واحد با پنج هزار و 900 تخت در سال جاری رسیده است. مضافا اینکه در حال حاضر تعداد 45 واحد اقامتی با ظرفیت تقریبی پنج هزار تخت در دست احداث می باشد.

هتل آسمان در سال 81 با 7 طبقه از سازمان ایرانگردی و جهانگردی وقت و شهرداری منطقه مجوز گرفته و تا سال 84 بدون کسب موافقت از سازمان مذکور نسبت به اخذ اصلاحیه پروانه ساختمان از 7 طبقه به 12 طبقه اقدام نموده است. در سال 84 ، با تاکید و تذکر سـازمان میراث فرهنگی وقت ، سرمایه گذار نقشه های اصلاحی خود را ارائه و سازمان نسبت به بررسی و اعلام موافقت به شهرداری وقت مبنی بر تایید 5 طبقه اصلاحی و 3 طبقه جدید (مجموعا 8 طبقه روی 7 طبقه قبلی) اقدام و نهایتا در سال 86 پس از هماهنگی لازم با شهرداری و استعلام از آخرین وضعیت اصلاحیه های صادره از شهرداری منطقه ، نقشه های معماری هتل مذکور را براساس آخرین تغییرات، با لحاظ 5/16 طبقه و 54 متر ارتفاع از صـفر-صـفر زمین مورد تایید قرار داده اسـت. بدیهی است در زمان بررسی نقشـه های معماری ، نظر تخصصی معاونت میراث فرهـنگی سـازمان اخذ و در تایید نقشـه ها دیده شده است.

متاسفانه سرمایه گذار ، مجددا ضمن تغییر در نقشه های معماری و بی توجهی به تذکرات داده شده از سوی سازمان، اصلاحیه نقشه ها را به تأیید اداره کل نرسانده و همین امر باعث ایجاد اشکال در روند اجرای هتل گردیده است.

لذا به نظر می رسد مباحث مطرح شده توسط سرمایه گذار مبنی بر «هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و .. از کی تا به حال سازمان میراث فرهنگی مسئول صدور پروانه ساختمانی یا لغو آن شده و .. » دور از انصاف و صرفا دیدگاه شخصی ایشان و بدون در نظر گرفتن روال طی شده و کلیه مساعدتها و همراهی های انجام شده با سرمایه گذار در پروژه های اجرا شده توسط نامبرده بوده است.

همانگونه که اشاره شد این سازمان همواره کوشیده است در راستای توسعه گردشگری و ایجاد زیرساختهای لازم، حمایت از بخش خصوصی و رعایت حقوق سرمایه گذاران محترم را در اولویت امور خود قرار دهد. اما این امر منافی وظیفه قانونی سازمان متبوع در خصوص حفاظت از آثار باارزش تاریخی و فرهنگی استان نبوده و نخواهد بود. چه اینکه اگر سرمایه گذار محترم هتل آسمان ، پیش از هر گونه اقدامی ، هماهنگی با این سازمان را در خصوص افزایش بنا مد نظر قرار داده بود در حال حاضر با اشکالات موجود مواجه نشده بود.