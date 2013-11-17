پاس همدان تیم گچساران را مغلوب خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاس همدان امروز ساعت 14 و 30دقیقه در استادیوم قدس همدان به مصاف تیم نفت و گاز گچساران رفت و توانست این تیم خوب و پر مهره را مغلوب خود کند.

تیم پاس همدان با توجه به مصدومیت های اخیر بازیکنان خود به خوبی توانست در این بازی ظاهر شود و یک برد شیرین را به طرفداران تیم پاس هدیه دهد.

تیم پاس همدان در حالی به مصاف تیم نفت و گاز گچساران رفت که با انجام هشت بازي و كسب 10 امتياز در رده ششم جدول رده بندي قرار داشت.

همچنین تيم نفت و گاز گچساران نيز با انجام هشت بازي و كسب 13 امتياز در رده دوم جدول قرار گرفته بود.

بازی بین دو تیم پاس همدان و نفت و گاز گچساران را مهدی مرجان پور، جعفر مهاجر، محمدرضا طالبی و مرتضی عابدی قضاوت کردند.

تیم پاس همدان در این دیدار توانست با تک گلی که در دقیقه 45 به ثمر رساند بازی را با نتیجه یک بر صفر از آن خود کند.