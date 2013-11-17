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۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

در لیگ یک فوتبال کشور/

نفت گچساران به صدر جدول نرسید/ شهرداری یاسوج در قعر جدول ماند

نفت گچساران به صدر جدول نرسید/ شهرداری یاسوج در قعر جدول ماند

یاسوج - خبرگزاری مهر: نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در لیگ یک فوتبال کشور با یک تساوی و یک باخت هفته دهم را پشت سرگذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور"جام آزادگان" یک دیدار در آبادان برگزار شد که طی آن نفت آبادان و شهرداری یاسوج به مصاف هم رفتند.

در این دیدار ابتدا شهرداری یاسوج توانست یک بر صفر از میهمانش جلو بیفتد اما در ادامه نفت آبادان نتیجه را به تساوی کشاند و این نتیجه تا پایان بدون تغییر باقی ماند.

                          

با این نتیجه و کسب یک امتیاز دیگر، تیم شهرداری یاسوج با کسب پنج امتیاز از هفت بازی در قعر جدول گروه الف باقی ماند.

همچنین تیم نفت و گاز گچساران که چشم به صدرنشینی داشت در مصاف با میزبانش پاس همدان با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد.

با کسب این نتیجه تیم نفت و گاز گچساران با 13امتیاز از 9بازی سه رتبه سقوط کرد و در رده پنجم جدول جای گرفت.

کد مطلب 2176926

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