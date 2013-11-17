ناظران ساختمانی در گرگان از آذر ماه توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسين ويزواري عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران گفت: سازمان طراح و مجري انتخاب شده توسط مالك را بررسي صلاحيت كرده، نقشه ها را ثبت و بازبيني مي كند و سپس ناظر يا ناظران را در رشته هاي عمران، معماري، برق و مكانيك به مالك و مرجع صدور پروانه معرفي مي كند.

ويزواري ادامه داد: گلستان در ارجاع كار نظارت ساختمان به سازمان نظام مهندسي ساختمان جزو استان هاي پيشرو است كه اين برنامه را به عنوان استان پيشرو در صنعت ساختمان در گرگان اجرا مي كند و در صورت موفقيت از ابتداي دي ماه در سایر شهرهاي استان نيز اجرا خواهد شد.

وي تصريح كرد: از ديگر اهداف مهمي كه هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان دنبال مي كند واقعي شدن و اجراي مجري ذيصلاح و حق الزحمه مجريان بود، از سوي ديگر مردم نيز بتوانند در ازاي هزينه اي كه پرداخت مي كنند خدمات مناسبي بگيرند.

ويزواري خاطر نشان كرد: با برگزاري جلسات متعدد و كسب نظر از دست اندر كاران صنعت ساختمان بسته اي پيشنهادي تهيه شد كه در كميته 4 نفره عمراني استان مصوب شد و از مهمترين موضوعات درج شده در اين بسته فرهنگ سازي بين كليه اقشار دست اندر كار صنعت ساختمان از مهندسين تا سازندگان، بازنگري در كليه پروانه هاي مجريان، تعيين سرپرست كارگاه در محل پروژه ها، برخورد با متخلفيني كه به رسالت خود عمل نمي كنند، تقويت نظارت بر عملكرد مهندسين و برگزاري دوره هاي آموزشي براي سرپرستان كارگاه است.

وي تاكيد كرد: مجري بايد در تمام ساعات فعال بودن كارگاه در محل كارگاه حاضر باشد و دوره هاي آموزشي مالكان نيز اجباري و بدون هزينه است كه نكات اوليه چون ايمني در كار و بيمه را آموزش مي دهد.

ويزواري ياداور شد: در سال گذشته در گرگان قريب به يك ميليون متر مربع ساخت و ساز تحت پروانه سازمان نظام مهندسي انجام شده است.

وي در ادامه با اشاره به پروژه هاي مسكن مهر استان گفت: مسكن مهر طرح بزرگي در صنعت ساختمان بود كه مسلما اجراي هر طرحي موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.

ويزواري اذعان كرد: مسكن مهر در مكان يابي خصوصا در شهرهاي شمالي و در همه كشور در زير ساخت ها مشكلات زيادي داشت و قبل از ساخت واحدهاي مسكوني با اين گستردگي بايد موقعيت خدمات شهري نيز در نظر گرفته شود.

وي ادامه داد: يكي از نقاط ضعفاين طرح هزينه ناچيز خدمات مهندسي است، هزينه ساخت و ساز هر متر مربع 300 هزار تومان و نرخ خدمات مهندسي 3 هزار تومان در نظر گرفته شده استف عرف جهاني 10 درصد است در حاليكه براي اين طرح با اين گستردگي 1 درصد در نظرگرفته شده است، اكثر اين پروژه ها نيز ناظر مقيم نداشته است.

ويزواري ياداور شد:در استان شش هزار و 500 مهندس عضو نظام مهندسي ساختمان هستند كه در 7 رشته تخصصي عمران، معماري، تاسيسات برقي، نقشه برداري، شهرسازي و ترافيك ارائه خدمات مي كنند و از اين تعداد نيمي داراي پروانه اشتغال هستند.