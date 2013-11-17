سالانه 20 هزار جلد كتاب به كتابخانه هاي استان اهدا مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظري عصر یکشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه ضمن اعلام خبر فوق افزود: اداره كل فرهنگ و ارشاد استان جهت اهدا كتاب در قبال مدارس به لحاظ قانوني هيچ تعهدي ندارد اما سالانه به آموزش و پرورش هر شهرستان بين 300 تا 500 كتاب اهدا مي شود.

وي از كمبود كتاب در رده سني كودك و نوجوان خبر داد و افزود: چاپ كتاب در مقطع سني كودك و نوجوان اندك است و نياز است وزارت ارشاد به نويسندگان كودك و نوجوان سفارش چاپ كتاب در رده سني كودك و نوجوان بدهد.

وي ادامه داد: نهاد كتابخانه هاي استان به شكل تخصصي كتابهاي موجود را بررسي كرده و كمبود كتاب در هر موضوعي را سفارش مي دهد.

منتظري تصريح كرد: سالانه تعدادي كتابهاي تخصصي در زمينه هاي پزشكي، كشاورزي به اداره كل ارشاد اسلامي فرستاده مي شود كه بخشي از اين كتابها به جز كتابخانه هاي عمومي به دانشگاههاي تخصصي اين رشته ها در استان اهدا مي شود.

وي اظهار داشت: كتاب از نظر تعداد به حد مطلوب موجود است اما متاسفانه تعداد كتاب خوان اندك است و اين نيازمند فرهنگ سازي و يافتن راهكار مناسب جهت حل اين مشكل است.

وي با توجه با كارهاي انجام شده در ترغيب جوانان به بحث كتاب و كتابخواني ابراز اميدواري كرد و افزود: ملتي كه معجزاتش از جنس كتاب است بي ترديد بايد گوي سبقت را از ديگران بربايد و به طور قطع در آينده اي نزديك روند رو به رشدي را در بحث كتابخواني نيز شاهد خواهيم بود.

وي ضمن اشاره به تمدن كهن ايران و علاقه مردم به مطالعه و پژوهش گفت: در گذشته ايران اسلامي اولين كتابخانه هاي شبانه روزي را به بشريت معرفي كرد و از اقصي نقاط جهان جهت استفاده از اين كتابها در كتابخانه هاي ايران حضور مي يافتند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان يادآور شد: در گذشته مسلمانان در زمره اولين كساني بودند كه كتاب را به صورت امانت در اختيار افراد ديگر قرار مي دادند.

