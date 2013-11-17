بستر همکاری کشورهای اکو در پروژه راه آهن قزوین - رشت تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه جمعی از سفرا، سرکنسول و مقامات ارشد کشورهای عضو اکو در سفر یک روزه به استان قزوین از پروژه بزرگ در دست احداث راه آهن قزوین به رشت بازدید کردند.



الطاف اصغر از کشور پاکستان در این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نحوه اجرای این پروژه به نظر مسئولان کشورهای ایران، آذربایجان و روسیه بستگی زیادی دارد و باید دید چه مواردی در تفاهم نامه ها مورد توجه است.

وی افزود: در این سفر وظیفه دارم تا برای ایجاد تسهیلات لازم و آسان شدن قراردادها در پروژه های مهم همکاری و کمک کنم.



معاون دبیرکل اکو تصریح کرد: نحوه عملکرد اکو در این طرح برای انعقاد قرارداد هم بسیار مهم است و هدف ما این است تا برای جذب سرمایه گذاری تلاش لازم را انجام دهیم.



الطاف اصغر بیان کرد: متاسفانه تاکنون اکو فعالیت مثبتی در این زمینه انجام نداده است لذا باید کاری کنیم تا با فعالیت بیشتر موانع سرمایه گذاری در طرحهای مهم کشورهای عضو اکو فراهم و شرایط تسهیل شود.

وی اظهارداشت: بازدید از پروژه ها و همکاریهای دو جانبه می تواند بسیاری از امور را تسهیل کند و در این زمینه نیز با صحبتهایی که با سفیر روسیه در ایران شده امیدواریم شرایط از روند بهتری برخوردار شود.



معاون دبیرکل اکو از روند اجرای عملیات ساخت پروژه راه آهن قزوین، رشت، آستارا ابراز رضایت کرد و گفت: کارهای خوبی انجام شده که در صورت سرمایه گذاری کشورهای عضو اکو می توان این طرح را در زمان کوتاهتری آماده بهره برداری کرد تا همه از منافع آن برخوردار شوند.