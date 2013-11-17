میزبانی همزمان دبیری و هلال احمر از پائین جدولی ها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر فردا دوشنبه با انجام چهار دیدار در شهرهای مختلف به پایان می رسد که بر اساس برنامه دو بازی در تبریز برگزار خواهد شد و طی آن دبیری میزبان تیم شهرداری ساوه خواهد بود و هلال احمر از تیم زمزم اصفهان پذیرایی می کند.

مصاف آسان دبیری برای بازگشت به صدر

با شکست خانگی تیم گیتی پسند اصفهان برابر میثاق تهران، تیم دبیری تبریز فرصت رسیدن دوباره به صدر جدول لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور را به دست آورد.

تیم دبیری تبریز که هفته گذشته با تساوی در خانه منصوری قرچک صدر جدول را به دلیل تفاضل گل کمتر به گیتی پسند اصفهان تحویل داد، این هفته دیداری به مراتب آسان تر پیش رو دارد.

تیم دبیری هفته قبل، به مصاف تیم مدعی منصوری و در فاصله 10 ثانیه مانده به انتهای مسابقه با یک ضربه پنالتی حریف، پیروزی را با تساوی عوض کرد تا در این میان گیتی پسندی ها به واسطه توقف تیم دبیری و رسیدنشان به صدر جدول، خوشحال تر از تیم منصوری که از شکست خانگی برابر حریف تبریزی گریخته بود، باشند.

شاگردان وحید شمسایی فردا اما در حالی به دیدار شهرداری ساوه، تیم یازدهم جدول می روند که از شکست بازی تیم گیتی پسند برابر میثاق تهران تهران باخبر هستند و می دانند که حتی با یک تساوی هم دوباره می توانند به صدر جدول بازگردند.

دبیری 21 امتیازی در صورت پیروزی بر تیم شهرداری ساوه که احتمال آن بیشتر است، می تواند بار دیگر بالاترین خانه جدول را از آن خود کند اما شکست این تیم تبریزی در خانه باعث از دست رفتن فرصت صدرنشینی خواهد بود.

در سوی مقابل شهرداری ساوه تیمی است که از 9 بازی قبلی خود صاحب 9 امتیاز شده تا میانگین یک امتیاز در هر بازی را به ثبت برساند. این تیم که هفته گذشته موفق شد دومین برد فصل خود را برابر تیم هلال احمر تبریز تجربه کند، در صورت پیروزی مقابل دبیری در بهترین حالت ممکن می تواند تنها یک پله در جدول صعود کرده و بالاتر از تیم تاسیسات دریایی قرار بگیرد.

این دیدار از ساعت 16 امروز دوشنبه در سالن علوم پزشکی تبریز به انجام خواهد رسید.

خانه سوم در انتظار هلال احمر

اما تیم هلال احمر تبریز همزمان با دیدار فوق از تیم پائین جدولی زمزم اصفهان پذیرایی خواهد کرد. این تیم که با توجه به نتایج سه بازی اول هفته دهم، از رده سوم به رده ششم سقوط کرد، چنانچه موفق به شکست تیم زمزم شود، بار دیگر می تواند به جمع بالانشینان بازگشته و در خانه سوم قرار بگیرد.

هلال احمر به عنوان تیم شگفتی ساز لیگ امسال مطرح است و بر خلاف فصل گذشته، در فصل جاری توانسته با کسب نتایج بسیار خوب، جزو تیم های بالای جدولی به شمار آید.

با این حال تیم هلال احمر که در سه هفته پیش تر، تیم‌‌های میثاق تهران، راه ساری و منصوری قرچک را شکست داده بود، در مقابل تیم پایین جدولی شهرداری ساوه تن به شکست داد و در کمال تعجب همگان بدون امتیاز به تبریز بازگشت. البته شاگردان محسن خبیری با وجود این شکست و تا قبل از آغاز بازی های هفته دهم، همچنان در رده سوم جدول باقی مانده بودند که با ثبت نتایج روز اول هفته دهم و پیروزی تیم های نیمه بالای جدول، این تیم تبریزی تا رده ششم پائین آمد.

در هفته دهم اما هلال احمر 16 امتیازی با علم به نتایج بازی های امروز بخصوص دیدار تیم های شهرداری و منصوری قرچک پای در میدان رقابت با تیم زمزم خواهد گذاشت. شهرداری چی ها همچنین باید گوششان به دیگر نتایج بازی های همزمان هفته دهم باشد و بیشتر از همه، آنها باید نتیجه بازی تاسیسات دریایی و حفاری اهواز را پیگیر باشند.

اما تیم زمزم اصفهان که شروع بسیار ضعیفی در فصل جاری داشت، هفته گذشته با افضلی سرمربی جدید خود توانست یک امتیاز از تیم رده دهمی تاسیسات دریایی بگیرد. این دومین تساوی تیم زمزم در فصل جاری بود. زمزمی ها تاکنون فقط یک بار طعم پیروزی را چشیده اند و شش بار هم بدون کسب امتیاز زمین مسابقه را ترک کرده اند. این تیم اصفهانی هم اکنون با پنج امتیاز در رده نازل دوازدهم جدول قرار دارد.

این دیدار از ساعت 16 در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.

در دیگر بازی های دوشنبه، تیم فانوس به دست و بدون امتیاز عملیات غیر صنعتی ماهشهر میزبان تیم چهار امتیازی و رده سیزدهمی راه ساری است. این دیدار در واقع مصاف تیم های قعرنشین است که می تواند به واسطه همسایگی دو تیم با یکدیگر، حساسیت بالایی داشته باشد. تیم عملیات غیر صنعتی اگرچه با پیروزی در این بازی خانگی، بازهم در رده چهاردهم جدول باقی خواهد ماند اما می تواند به ادامه فصل امیدوارتر باشد. تیم راه ساری اما با برتری در این دیدار می تواند در صورت شکست زمزم از هلال احمر، یک پله در جدول صعود کند.

روز دوشنبه همچنین تیم های تاسیسات دریایی و حفاری اهواز به دیدار یکدیگر می روند. این بازی می تواند برای تبریزی ها اهمیت بالایی داشته باشد چراکه حفاری 15 امتیازی رقیبی جدی برای تیم های هلال احمر و شهرداری تبریز به حساب می آید. تیم تاسیسات با پیروزی در این بازی احتمال صعود حداقل یک پله ای را تجربه خواهد کرد. حفاری هم در صورت برد در خانه حریف و توقف سایر تیم های نیمه بالای جدول، به یک قدمی صدرنشینان خواهد رسید.

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محمود نصیرپور

