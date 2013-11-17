ماهان تنیدس قم در خانه به فرش آراء مشهد باخت

به گزارش خبرنگار مهر، یک باخت دیگر در دیدارهای خانگی فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور موجب شد تا وضعیت ماهان تندیس قم در لیگ پانزدهم وخیم تر شده و این تیم نه تنها در جمع مدعیان قهرمانی قرار نگیرد بلکه به انتهای جدول نزدیک شود.

تیم فوتسال ماهان تندیس قم در صورت پیروزی در چهار دیدار باقی مانده از نیم فصل نخست بازی های فصل جاری لیگ برتر فوتسال می توانست وضعیت مناسبی برای بازگشت به جمع مدعیان قهرمانی داشته باشد اما با تداوم ناکامی های اخیر این وضعیت هرگز برای این تیم رخ نمی دهد.

شکست در چهار مسابقه متوالی خانگی و باخت در پنج بازی از 10 مسابقه فصل جاری لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور حاکی از وضعیت نامناسب تیم فوتسال ماهان تندیس قم دارد و این تیم برای خارج شدن از این وضعیت باید توسط مدیران خود چاره ای بیاندیشد.

تاکنون 10 هفته از دیدارهای دور رفت مسابقات این فصل لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور سپری شده است و تیم فوتسال ماهان تندیس قم نیز در هشت دیداری که با حریفان انجام داده موفق به کسب چهار پیروزی، پنج باخت و یک تساوی شده است.

فوتسالیست های ماهان تندیس قم در هفته دهم از دور رفت این مسابقات در دیداری خانگی که عصر یکشنبه به انجام رسید میزبان تیم فوتسال فرش آراء مشهد بودند و در پایان با حساب 3 بر 2 شکست خوردند تا بدین ترتیب نتایج نا امید کننده آنها همچنان ادامه یابد.

نگاهی به اتفاقات رخ داده در دیدارهای 10 هفته سپری شده از نیم فصل نخست بازی‌های لیگ دسته برتر فوتسال امسال نشان می‌دهد که عملکرد نماینده فوتسال استان قم در این مسابقات فراز و نشیب زیادی داشته و با شکست در این دیدار خانگی این تیم برای چهارمین بار در خانه به حریفان باخت.

حالا در فاصله سه هفته تا پایان دور رفت پانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال قهرمانی باشگاه‌های کشور ماهان تندیس قم با 13 امتیاز در مکان نهم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال باقی ماند تا هفته آینده یکشنبه سوم آذر ماه در دیداری که از ساعت 16 در تهران برگزار می‌شود برابر میثاق تهران به میدان برود.

