آشنایی کودکان و نوجوانان با سیره ائمه اطهار (ع) ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان گفت: تنها این نیست که فرزندانمان در عزاداری شرکت می کنند بلکه آنها با حضور در جمعی عاشق محبت را می آموزند.

وی این محافل را آموزشگاهی می داند که در آنها نوجوان با مفاهیم والای انسانی آشنا می شود و درسهای عاشورایی برای او بازگو می شود و مشاهده چشمان اشک بار قلب و دلشان را با رحم و مروت پیوند می زند.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان تاکید کرد: نوجوان با شرکت در گردهمایی های مذهبی و پی بردن به چگونگی واقعه عاشورا اینگونه تجربه می کند که وقتی نوجوانانی مانند قاسم و علی اکبر و عبدالله به میدان مبارزه با ظلم می روند پس او نیز با الگو برداری از آنها می تواند نقش موثری در پیشبرد اهداف جامعه اش داشته باشد، آنچنان که در هشت سال دفاع مقدس شاهد حضور نوجوانانی که در این مکتب پرورش یافته بودند بودیم.

بهرامی با بیان اینکه والدین باید از فرزندشان بیشتر بدانند تا آگاهی لازم را برای پاسخگویی به سئوالات و شبهات نوجوان داشته باشند ادامه می دهد: درست است که ارتباط با اهل بیت(ع) بر پایه عشق و محبت با این خاندان است اما فراموش نکنیم که نوجوان باهوش و مطلع امروزی می خواهد بیشتر بداند و داشتن اطلاعات کافی والدین و بزرگترهای او می تواند او را در این راه ثابت قدم کند.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان با تاکید براینکه کودک و نوجوانان باید شور و شکوه واقعه عاشورا را نیز دریابد توصیه کرد: کودکان به تماشای تعزیه ها و طبل دسته جات علاقه دارند و باید به احساساتشان در این خصوص توجه داشته باشید و آنها را در این مراسم ها شرکت دهید.

بهرامی، آموزش معارف دینی و الگوهای عزاداری امام حسین(ع) در دوران کودکی را بهترین زمان اعلام کرد و یادآور شد: متاسفانه خرافات بسیاری که وارد عزاداری های سالار شهیدان شده است به جهت الگوهای نادرست عزاداری بوده که ملکه ذهن افراد شده است.

وی افزود: استفاده از تصاویر برای عینی کردن واقعیت های مربوط به عاشورا و فلسفه قیام آن حضرت در برنامه کودکان را با فلسفه این کار نیز آشنا می کند.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان با اشاره به اینکه این سازمان به مناسبت ایام محرم ویژه نامه بچه های بهشت را منتشر کرد اظهار داشت: این ویژه نامه با موضوع آداب عزاداری و آشنایی کودکان و نوجوانان با مجالس عزاداری امام حسین(ع) در چهار صفحه و به صورت تمام رنگی منتشر شد.

بهرامی افزود: این ویژه نامه قرار است در همایش بزرگ نوگلان حسینی که اول آذر و در گرامیداشت هفتمین روز شهادت حضرت امام حسین (ع) برگزار می شود بین کودکان و نوجوانان شرکت کننده در این آیین توزیع شود.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان در سال های گذشته نیز همزمان با ایام محرم ویژه نامه های هامون، یالثارات و پنج دقیقه طلایی روز شمار وقایع کربلا را منتشر و توزیع کرده است.