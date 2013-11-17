انتقال 3 وجهی در 29 بانک فراهم شد/ سقف روزانه؛ 3 میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، داود محمدبیگی با اعلام اینکه در حال حاضر 29 بانک عضو شتاب می توانند خدمت انتقال سه وجهی را انجام دهند و سه بانک دیگر هم در حال انجام آزمون هاي مورد نياز هستند گفت: قبلا براي انتقال وجه الزامی بود از خودپرداز متعلق به کارت مبدا يا کارت مقصد استفاده شود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: براي مثال اگر دارنده کارت سامان خواهان انتقال وجه به کارت بانک ملي ايران بود، می بایست از خودپرداز بانک سامان يا از خودپرداز بانک ملي ايران استفاده مي کرد. درصورتي که در انتقال سه وجهي مي توان بدون در نظر گرفتن بانک هاي صادرکننده کارت ها، از هر خودپرداز دیگر وابسته به شبکه شتاب استفاده کرد.

محمدبیگی تصریح کرد: 3 بانک صادرات ايران، صنعت و معدن و ملي ايران به عنوان اولين بانک هاي ارائه دهنده خدمت انتقال سه وجهي از تاريخ نهم شهریورماه 90 ارائه اين خدمت را آغاز کرده اند. هم اکنون، اين خدمت در 29 بانک آينده، اقتصاد نوين، انصار، ايران زمين، پارسيان، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، توسعه تعاون، حکمت ايرانيان، دي، رفاه کارگران، سامان، سپه، سينا، شهر، صادرات ايران، صنعت و معدن، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ايران، قوامين، کارآفرين، کشاورزي، گردشگري، مرکزي، مسکن، ملت، ملي ايران و موسسه اعتباري توسعه ارائه مي شود.

وی با ارائه این مطلب که در حال حاضر، فقط بانک های خاورميانه، سرمايه و پست بانک اين خدمت را ارائه نمي دهند گفت: اين سه بانک در حال انجام آزمون هاي مورد نياز هستند. مدیر اداره نظام های پرداخت با اشاره به این مطلب که سقف انتقال وجه از طريق خودپرداز به هر روشي 3 ميليون تومان در روز براي هر کارت است گفت: از بابت ارائه اين خدمت کارمزدي بيش از انتقال قبلي دريافت نمي شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص نحوه برطرف کردن مشکلات در صورت بروز مغايرت اعلام کرد: کليه افرادي که در حوزه بانکداري الکترونيکي و خدمات شتابي با مغايرت مواجه مي شوند، ضروري است پس از گذشت 72 ساعت از زمان تراکنش، ضمن تماس با مرکز امداد شتاب به شماره 29911 يا مراجعه به مرکز امداد شتاب تحت وب به آدرس http://emdadshetab.cbi.ir در تمام ساعات شبانه روز مغايرت خود را ثبت کرده و با دريافت کد رهگيري، نتيجه اقدامات انجام شده را پيگيري نمايند.

محمدبیگی افزود: دستورالعمل اجرايي پرداخت هزينه تراکنش هايي که با مغايرت مواجه شده اند در مرحله نهايي بوده و بزودي اين خدمت هم به عموم مشتريان ارائه خواهد شد.