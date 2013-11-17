کمبود اعتبار مشکل ورزش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمددامادی عصر یکشنبه در بازدید از طرحهای ورزشی ساری افزود: متاسفانه اعتبارات لازم برای وزارت ورزش بسیار ضعیف است و این عزم در مجلس برای افزایش این بودجه نیز وجود دارد و قطعا با کمک دولت و مجلس می توان مشکلات بودجه ورزش را در حد امکان مرتفع کرد.

وی اظهار داشت: مدیریت ورزش مازندران با توجه به بضاعت اعتباری و بودجه ای بسیار قوی عمل می کند و مشکل حال حاضر ورزش مازندران سعادت مند مدیرکل آن نیست بلکه نبود اعتبارات لازم برای برنامه های موجود است.

وی افزود: تضعیف مدیری که دارد خوب کار می کند شایسته نیست و در هیچ ادبیاتی قابل پذیرش نیست، اول باید اعتبار و بودجه لازم در اختیار یک مدیر باشد تا توقع از وی داشت، البته مشکل ورزش کشور نیز همین کمبود اعتبار مناسب است



دامادی بیان کرد: مشکلات موجود به جهت مدیریتی نیست و تلاش باید بکنیم تا با تخصیص اعتبار مناسب مشکلات را با برنامه ریزی صحیح و مناسب رفع کنیم.

دامادی در خصوص عضویت سعادت مند در کمیته ورزش مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام جای بسیار مهم و بزرگ و حساسی است و معمولا روسای جمهور سابق، وزرای سابق با حکم مقام معظم رهبری به عضویت این مجمع در می آیند و با توجه به انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این سمت مایه بسی افتخار است که مدیری مازندرانی با توجه به سوابق درخشان و توانمندی هایش در مجمع تشخیص مصلحت در حوزه تخصصی ورزش بعنوان یک عضو موثر اندوخته های مدیریتی و تجارب ارزنده خود را در اختیار مجمع قرار می دهد تا در تصمیم گیری های کلان ورزش کشور مفید واقع شود.

وی افزود: بنظر می رسد در حال حاضر باید اختلافات محلی را کنار بگذاریم.



دامادی در خصوص پتانسیل بالای ورزش مازندران در همه زمینه ها گفت: خوشبختانه از لحاظ نیروی انسانی مستعد در ورزش مازندران سرآمد استانهای کشور است و بروز و ظهور استعدادهای فراوان در بسیاری از رشته های ورزشی خود موید این ادعا می باشد که خروجی ورزش مازندران خیلی بیشتر از اعتباراتی است که در اختیارش قرار دارد.