پسر بچه کلاس ششم در تبریز با اینترنت حساب پدرش را خالی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسملو شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: چندی پیش در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه از حساب بانکی وی به صورت اینترنتی مبالغی برداشت شده است این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی تخصصی توسط کارشناسان، مشخص شد که مبلغ مورد شکایت شاکی از طریق دستگاه پوز یکی از شرکت‌های خرید و فروش کامپیوتر انجام گرفته است.

قاسملو اضافه کرد: در ادامه تحقیقات مدیر شرکت به این پلیس احضار و اعلام داشتند که پسر بچه دبستانی با حضور در شرکت وی و با انتقال وجهی از حساب مورد شکایت سفارش یک دستگاه تبلت را کرده است، مشخصات ارائه شده از طرف وی به شاکی اعلام و مشخص شد که پسر شاکی است.

وی تصریح کرد: شاکی به اتفاق پسرش به این پلیس دعوت و مشخص شد که دانش آموز کلاس ششم بوده و در تحقیق از وی اعلام داشتند که از پدرم درخواست خرید تبلت را کرده که وی از خریدن آن امتناع و به ناگزیر کارت و مشخصات بانکی پدرم را بدست آورده و اقدام به استفاده از آن در شرکت کامپیوتری برای واریز ودیعه تبلت کرده‌ام.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی یادآور شد: آگاهی والدین و خانواده‌ها از مهارتهای زندگی و نحوه تربیت فرزندان ، موجبات ارتقاء سطح آگاهی افراد خانواده شده و به نوعی موجبات نزدیکی فرزندان به والدین می‌شود. بزه‌های اتفاق افتاده در فضای مجازی، اکثرا به علت عدم آگاهی والدین از خطرات اینترنت و فضای مجازی بر می‌گردد.

