کارگروه زائران پیاده خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی کارگروه زائران پیاده استان تشکیل شد.

محمدحسن واحدی در جلسه کارگروه زائران پیاده استان با بیان این که طبق سنتی حسنه همه ساله تعداد قابل توجهی از مشتاقان زیارت حرم مطهر رضوی به صورت پیاده مبادرت به آستان بوسی بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) می کنند، اظهار کرد: به منظور ساماندهی این امر کمیسیون های امداد، امنیت و سلامت با مدیریت اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، فرهنگی و تبلیغات با مدیریت دفتر هماهنگی امور فرهنگی زائران، زیرساخت با مسوولیت دفتر فنی استانداری و پشتیبانی، تسهیلات و اسکان با مدیریت جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده استان تشکیل شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: مسیرهای منتهی به مشهد مقدس در محور های سبزوار، نیشابور، قوچان، گناباد، تربت جام، تربت حیدریه، سرخس و فریمان توسط هیاتی بازدید و موقعیت ایستگاه ها جهت اسکان و امداد زائران، تعیین شده است.

واحدی گفت: در همین راستا از سال گذشته دستورالعمل ارتقای ایمنی تردد کاروان های زیارتی پیاده و برنامه ریزی جهت برگشت زائران به شهرهایشان تدوین و ابلاغ شده است.

اقدام عملی برای احداث کتابخانه مرکزی گناباد هنوز صورت نگرفته است

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی گناباد گفت: با وجود پیگیری‌های مکرر و کلنگ‌زنی، برای احداث کتابخانه مرکزی این شهرستان هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.

احمد مظلوم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته بیش از 12 هزار جلد کتاب به کتابهای کتابخانه این شهرستان افزوده شد که حدود 7 هزار جلد آن اهدایی ادارات و اشخاص حقیقی بوده است.

مظلوم بيان داشت: نبود کتابخانه مرکزی عمده مشکلات اداره کتابخانه عمومی گناباد است كه با وجود 10 مرکز آموزش عالی و 12 هزار دانشجو اين موضوع یکی از دغدغه های هميشگي مسوولان و دانشجویان بوده است و اين در حالي است كه علیرغم پیگیری های مکرر و کلنگ زنی برای احداث کتابخانه مرکزی این شهرستان هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.

وي در ادامه با اشاره به برنامه هاي هفته كتاب در گناباد گفت: اجرای برنامه تعزیه خوانی در سالن‌های نمایش کتابخانه‌ها، قصه‌خوانی برای کودکان و تقدیر از اهدا کنندگان کتاب، کتابخوان و عضو فعال کتابخانه از برنامه های هفته کتاب در اين شهرستان است.

معرفی دادستان و رئیس دادگستری شهرستانهای زاوه و رشتخوار

دبیر کمیته اطلاع رسانی دادگستری خراسان رضوی از معرفی دادستان جدید عمومی و انقلاب و رئیس دادگستری شهرستانهای زاوه و رشتخوار خبر داد.

علی اردکانیان با اشاره به تغییرات جدید در مجموعه دادگستری استان خراسان رضوی گفت: براساس تصمیمات ستاد دادگستری استان و با ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی طی مراسمی با حضور حضرت حجت الاسلامفروتنی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و جمعی از مقامات قضایی، اداری، اجرایی، انتظامی، نظامی و امنیتی و مردم شریف و بزرگوار شهرستان ، دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان زاوه و همچنین رئیس دادگستری شهرستان رشتخوار معرفی شدند.

وی افزود: در این جلسات، زردادی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تربت حیدریه به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان زاوه معرفی و قاضی علیزاده دادستان سابق این شهرستان در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس مشغول به خدمت شد.

همچنین تقی‌نژآد بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تربت حیدریه به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان رشتخوار معرفی شد.

اهدای خون 168 نفر نیشابوری در دهه اول محرم

رئیس پایگاه انتقال خون نیشابور گفت: امسال در تاسوعا و عاشورای حسینی 168 نفر نیشابوری خون خود را برای کمک به نیازمندان بیمار اهدا کردند.

محمدصادق مروی اظهار کرد: 92 درصد این تعداد را مردان و 8 درصد آن را خانم‌ها تشکیل می‌دادند.

رئیس پایگاه انتقال خون نیشابور بیان کرد: 45 درصد اهداکنندگان خون در ایام حسینی اهداکنندگان مستمر، 27.5درصد باسابقه و 27.5 درصد برای مرتبه اول بود که خون اهدا می‌کردند.

اسكناس هاي تاريخي ايران و60 كشور دنيا در آرامگاه نادري به نمایش درآمد

اسكناس هاي تاريخي ايران و 60كشور دنيا در نگار خانه نادري واقع در مجموعه تاريخي و فرهنگي نادري به نمايش در آمدند.

اين نمايشگاه كه به همت محمد محمدي كارشناس حقوق جمع آوري شده، در نگار خانه نادري به نمايش در آمده است.

در اين نمايشگاه 110قطعه اسكناس از 60كشور دنيا با هدف اطلاع رساني و ارتقا آگاهي مردم نسبت به اسكناس ها و در نهايت فرهنگ مردم هر سرزمين به نمايش در آمده است.

اين نمايشگاه تا 30آبان ماه از ساعت 8صبح الي 20در مجموعه تاريخي و فرهنگي نادري واقع در چهارراه شهدا آماده باز ديد علاقمندان است.

مکان آزمون سی و ششمین دوره مسابقات قرآن اوقاف گناباد اعلام شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد از اعلام زمان و مکان برگزاری آزمون سی و ششمین دوره از مسابقات قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.

رضا طالبیان اظهار کرد: برگزاری هرچه باشکوه‌تر آزمون سی‌ و ششمین دوره از مسابقات قرآن کریم با اعضای داوران برجسته شهرستان که دوره داوری خود را در استان زیر نظر اداره‌کل اوقاف گذرانیده‌اند، جلسه‌ای برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد با بیان اینکه این آزمون شامل رشته‌های حفظ، قرائت و ترتیل در دو مقطع شکوفه‌های زیر 16 سال و بالای 16 سال می‌شود، افزود: مقرر شد آزمون مذکور روز پنج‌شنبه آینده 30 آبان 92 برای مقطع شکوفه‌ها و روز جمعه اول آذر ماه برای مقطع بالای 16 سال از متقاضیان شرکت‌کننده در مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی گرفته شود.

طالبیان گفت: این آزمون ساعت 8 صبح برای برادران در مجمع قاریان قرآن کریم مسجد غضنفری واقع در میدان الغدیر گناباد و برای خواهران در تالار شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی گناباد به‌صورت شفاهی برگزار می‌شود.

پنجمین وقف سال جاری در گناباد به ثبت رسید

کارشناس امور مالی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد از ثبت پنجمین وقف سال جاری در این اداره خبر داد.

محمد یعقوب‌زاده اظهار کرد: محمدرضا میرمحرابی فرزند عباسعلی ساکن گناباد این وقف را در اداره اوقاف و امور خیریه گناباد به ثبت رساند.

کارشناس امور مالی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد افزود: واقف سه ساعت آب از مدار دوازدهم سهم از چاه یعقوب چوبداری در منطقه روشناوند با یک هکتار و 30 من باغ پسته از اراضی خود را وقف بر برگزاری مراسم عزاداری ائمه اطهار(ع) در روستای نوده میرمحراب شهرستان گناباد کرد.

یعقوب زاده گفت: این واقف خیراندیش که زادگاهش روستای نوده میرمحراب از توابع بخش کاخک گناباد است محل مصرف را همان مکان در نظر گرفته است.