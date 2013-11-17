نمایشگاه کتاب نویسندگان معاصر بروجرد افتتاح شد/ ارائه 480 عنوان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ارجمندی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد عصر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: این نمایشگاه با بیش از 480 عنوان کتاب از 200 نویسنده بروجردی در نگارخانه بختیاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد دایر است.

وی تصریح کرد: کتاب های به نمایش گذاشته در این نمایشگاه گزیده ای از گنجینه ارزشمند کتاب های موجود در مرکز شناسایی اسناد و مفاخر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد است که برخی از آنها توسط خود نویسندگان به این مرکز اهدا شده و برخی توسط خانواده آنان و یا افراد متفرقه دیگر به مرکز اسناد و مفاخر بروجرد اهداء شده است.

ارجمندی افزود: این نمایشگاه برای آشنایی علاقمندان به فرهنگ مکتوب و آثار به چاپ رسیده از مفاخر و نویسندگان پیشکسوت، جوان و معاصر بروجرد برای اولین بار برپا و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در واقع نمایشگاه نمی تواند نمایانگر همه ظرفیت های ادبی، فرهنگی و هنری این شهرستان باشد، بلکه تنها مرکز اسناد و مفاخر بروجرد با برپایی این نمایشگاه خواسته است گوشه ای کوچک از آثار مکتوب و ارزشمند به چاپ رسیده از ادیبان، محققان، پژوهشگران و نویسندگان و ... این شهرستان را در یک مجموعه گرانقدر و قابل توجه همچون تابلو زیبایی در معرض دید محققان و پژوهشگران حوزه کتاب و فرهنگ مکتوب قرار دهد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی بروجرد ادامه داد: کتب موجود در نمایشگاه تا آنجا که امکان داشته است از نویسندگان بروجردی که شناسایی شده اند جمع آوری شده و از تک جلدی تا مجموعه های بزرگ بیش از 60 جلد کتاب از یک نویسنده در این نمایشگاه موجود است.

وی افزود: از جمله کتب موجود در این نمایشگاه می توان به کتب آیت الله بروجردی (ره)، دکتر عبدالحسین زرین کوب، علامه سید جعفر شهیدی، استاد غلامرضا مولانا، استاد ابراهیم سجادی، دکتر محمد رضا روزبه، بنفشه حجازی، غزل تاجبخش، عبدالرضا فریدزاده، دکتر محمد رضا فخر طباطبایی، محمد رضا گودرزی دهریزی، دکتر صادق طباطبایی، دکتر محمد حنیف و ...اشاره کرد.

وی در پایان یادآور شد: مرکز شناسایی اسناد و مفاخر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد آماده دریافت و ثبت کتب و آثار فرهنگی همه نویسندگان و فرهنگیان بروجردی است و از نویسندگان بروجردی دعوت می کند ضمن اهداء یک نسخه از کتب منتشره خود و تکمیل فرم مفاخر بروجرد در فهرست بانک اطلاعات نویسندگان بروجرد قرار گیرند و به این وسیله بر غنای این مرکز بیفزایند تا ما بتوانیم بهتر در خدمت پژوهشگران و محققین تاریخ فرهنگ و ادب بروجرد باشیم.

بنابر این گزارش نمایشگاه کتاب نویسندگان معاصر بروجرد از 26 آبان تا 30 آبان برای بازدیدعلاقه مندان دایر است.