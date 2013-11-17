نمایشگاه کتاب با 20 هزار عنوان در ازنا برگزار می شود

سید مسعود صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته کتاب در راستای تقویت فرهنگ کتاب خوانی در جامعه نام گذاری شده، اظهار داشت: در این هفته برنامه های متنوعی در شهرستان ازنا در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه های هفته کتاب در شهرستان ازنا برگزاری نمایشگاه کتاب است یادآور شد: برگزاری این نمایشگاه در گرو تامین مکان مناسب است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا ادامه داد: در صورت تامین مکان، این نمایشگاه با 20 هزار عنوان کتاب و 200 ناشر در شهرستان ازنا برگزار خواهد شد.

وی برگزاری مسابقه کتاب خوانی، ایستگاه مطالعه کتاب و عضو پذیری رایگان کتابخانه عمومی این شهرستان را از برنامه های هفته کتاب در شهرستان ازنا برشمرد.

صالحی ادامه داد: تجلیل از کتابخوانان برتر، برگزاری ایستگاه نقاشی کتاب و به صدا در آمدن زنگ کتاب خوانی در مدارس از دیگر برنامه های این هفته در شهرستان ازنا است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مالی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا خواستار همکاری سایر ادارات فرهنگی برای برگزاری بهتر برنامه های هفته کتاب در شهرستان ازنا شد.