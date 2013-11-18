اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شرایط تیم ذوبآهن در اردوی تهران اظهار داشت: تیم ما در شرایط خوبی در اردوی تهران قرار دارد و تلاش میکنیم که بازیکنان خود را به آمادگی مد نظر کادر فنی تیم برسانیم و کاری کنیم که وضعیت بازیکنان تیم بهتر شود.
وی افزود: تیم ما صبح شنبه در زمین هما و عصر شنبه نیز زیر نور زمین شماره 3 آزادی تمرین کرد و روز یکشنبه نیز در زمین شهید بهشتی تمرین کرد و قرار است از روز دوشنبه تا پنجشنبه در زمین شهید بهشتی تهران تمرین کند.
سرپرست ذوبآهن با بیان اینکه تلاش میکنیم در این اردو از بازیکنان مد نظر خود استفاده کنیم، تصریح کرد: چند نفر از بازیکنان جوان تیم ذوبآهن با با ما تمرین میکنند و در صورتی که مد نظر کادر فنی قرار گیرند، به تیم بزرگسالان ما اضافه میشوند و با این کار از سرمایههای خود استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به دستیاران لوکا بوناچیچ نیز گفت: ابراهیم تقیپور، دستیار بوناچیچ به تمرینات تیم ما اضافه شده و همراه با سرمربی تیم، بازیکنان را تمرین میدهد اما هنوز دستیار دیگری به تیم اضافه نشده است.
فروتن اضافه کرد: قرار است ما روز دوشنبه با تیم ملی نوجوانان دیدار تدارکاتی برگزار کنیم و جمعه پیشرو نیز به مصاف نفت تهران میرویم.
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