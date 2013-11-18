به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوراکچی شامگاه یکشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل گیتی‌پسند اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیمش مقابل گیتی‌پسند اصفهان اظهار داشت: تیم ما در این بازی برای پیروزی قدم به میدان گذاشته بود و از قبل می‌دانست که بازی سختی در پیش دارد اما خوشحالم که مسابقه با پیروزی به پایان رسید.

وی با بیان اینکه حساسیت دیدار با میثاق تهران برای گیتی‌پسند بالا بود، تصریح کرد: گیتی‌پسند برای نگه داشتن صدر جدول با حساسیت بسیاری قدم به این مسابقه گذاشته بود و بازیکنان این تیم به دلیل حساسیت بازی، از نظر روحی آرامش نداشتند و این باعث پیروزی ما شد.

سرمربی تیم فوتسال میثاق تهران بیان داشت: بازیکنان ما توانستند از این مسئله و نقطه ضعف گیتی‌پسند استفاده کرده و با استفاده از عدم تمرکز بازیکنان این تیم، بر بازی مسلط شوند و به پیروزی برسند.

وی افزود: تیم ما برای پیروزی در این بازی برنامه‌ریزی داشت و توانست با توجه به شرایط خاصی که داشته، برنامه‌های خود را پیاده کرده و مقابل گیتی‌پسند به پیروزی برسد.

خوراکچی با اشاره به رقم قرارداد بازیکنان گیتی‌پسند گفت: به نظر من تفاوت چندانی بین بازیکنان ما و گیتی‌پسند نیست اما قیمت بازیکنان گیتی‌پسند بسیار بالا بوده و تفاوت اصلی در رقم قرارداد بازیکنان این دو تیم است.

وی اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم که در فصل جاری نتایج خوب خود را حفظ کرده و با شرایطی که داریم، در پایان فصل جزء 4 تیم بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر باشیم.