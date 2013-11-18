کشف 19 کیلوگرم شیشه در شهریار

سرهنگ گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پي كسب خبري مبني بر فعاليت يک توزیع کننده موادمخدر صنعتی در يکي از محلات شهر اندیشه شهریار، موضوع به طور ويژه در دستور کار ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

جانشين فرماندهی انتظامي ویژه غرب استان تهران با اشاره به اينکه ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و تحقيقات پليسي محل فعاليت اين فرد را در اندیشه شناسائي کردند، افزود: ماموران در ادامه با تعقيب و مراقبت از محل فعاليت متهم، پس از هماهنگي با مقام قضائي، توزیع کننده موادمخدر صنعتی بنام " مجید – ی " 35 ساله اهل تهران، دستگیر شد.

جانشين فرماندهی انتظامي ویژه غرب استان تهران اعلام کرد: ماموران در بازرسي انجام شده از محل فعاليت متهم ، 19 کیلو و 820 گرم شيشه کشف و یک دستگاه خودروی پیکان وانت توقیف شد.