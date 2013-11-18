گوانگ دونگ چين و اصفهان تبادلات فرهنگی خود را افزایش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، فولانگ در اين ديدار با اشاره به جاذبه هاي گردشگري استان اصفهان و آثار تاريخي اين استان افزود: مردم استان گوانگ دونگ آشنايي زيادي با مردم ايران و فرهنگ اين خطه ندارند و امضاء اين تفاهم نامه بهترين فرصت است كه مردم ما با فرهنگ اصفهان آشنا شوند.

وی با بيان اينكه استان گوانگ دونگ از پيشرفته ترين استان ها در بحث توريسم و صنعت گردشگري است، اظهار داشت: استان اصفهان بايد با حضور در نمايشگاه هاي فرهنگي اين استان فرهنگ اصفهان و آثار تاريخي و صنايع دستي خود را به مردم ما معرفي كند.

نماينده استان گوانگ دونگ چين خواستار افزايش تبادلات فرهنگي از طريق صنعت توريسم و آشنايي مردم استان گوانگ دونگ با فرهنگ ايراني شد و افزود: در كنار مراودات فرهنگي، دو استان مي توانند در زمينه هاي صنعت، تجارت و سرمايه گذاري نيز همكاري داشته باشند.

مديركل دفتر تشريفات استانداري اصفهان نيز در اين ديدار با بيان اينكه بعد از امضاء اين تفاهم نامه استان اصفهان آماده است كه با تورگردان هاي استان گوانگ دونگ همكاري داشته باشد ، تصريح كرد: با افزايش همكاري بين دو استان در تبادل توريسم و گردشگر، دو استان مي توانند در زمينه هاي ديگرگردشگري نيز همكاري داشته باشند.

مسعود نيك آيين با بيان اينكه توريسم پل ارتباطي بين دو استان است و زمينه فعاليت هايي بيشتر را بين دو استان فراهم مي كند، افزود: استان اصفهان آمادگي ميزباني و نشان دادن پتانسيل هاي مختلف اين شهر را در حوزه گردشگري براي ورود گردشگران چيني دارد.

نيك آيين خواستار برگزاري هفته فرهنگي اصفهان در يكي از نمايشگاه هاي بزرگ استان گوانگ دونگ شد و افزود: اين امر سبب شناخت بيشتر مردم چين از فرهنگ ايراني خواهد شد و ذهنيت مثبتي را در خصوص به ايران و اصفهان در آن ها ايجاد خواهد كرد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري اصفهان در ديدار با فولانگ نماينده استان گوانگ دونگ چين با اشاره به پتانسيل هاي بالاي اصفهان در صنعت و جذب گردشگر، گفت: امضاء اين تفاهم نامه شرايط لازم براي تبادلات فرهنگي و گردشگري را بين دو استان فراهم خواهد كرد.

عليرضا همدانيان با بيان اينكه استان گوانگ دونگ از جمله استان هاي صنعتي چين محسوب مي شود، اظهار داشت: موقعيت تجاري و صنعتي اين استان بسيار حائز اهميت است و شرايط خوبي را براي برقراري مراودات صنعتي و تجاري بين دو استان فراهم خواهم كرد.

وی به وجود نزديك به 40 كنسول گري در اين استان اشاره و افزود: اميد است با امضاء اين تفاهم نامه سطح مبادلات اقتصادي و به خصوص فرهنگي و توريسم بين اين دو استان افزايش يابد.

همدانيان به توافقات صورت گرفته در اين تفاهم نامه اشاره كرد و افزود: در اين تفاهم نامه دو استان در زمينه هاي تجارت و سرمايه گذاري ، توريسم ، فرهنگ و هنر و آموزش همكاري خواهند كرد.

وي همچنين افزود: در اين تفاهم نامه دو استان در جهت افزايش تفاهم و دوستي، توسعه روابط ، همكاري و تبادلات فرهنگي و تجاري تلاش خواهند كرد.