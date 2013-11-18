غفلت از صنعتی طلایی/ واردات طلا موجب ضربه به صنعت جواهر سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید ملی عنوانی است که مقام معظم رهبری برای رهایی اقتصاد کشور از چنگال فقر، فاصله طبقاتی، اشتغال زایی و کار آفرینی در کشور برگزیدند تا بتواند حلقه مفقوده چرخه اقتصاد را در کشور کامل کند و با واردکننده ها و دلالانی که فقط با منفعت طلبی خود چرخه اقتصاد و اشتغال کشور را با بحران روبه رو می کنند مقابله کنند.

در حال حاضر با گذشت چهار سال از این نامگذاری با محوریت تولید ملی فعالیت مختلفی به غیر از همایش های بی حساب کتاب در این زمینه اتفاق افتاده است ولی متاسفانه بررسی ها و شاخص های اقتصادی همچنان نشان می دهد فعالیت های انجام شده در عرصه های مختلف تک قطبی بوده و جهش مهمی در کشور ایجاد نکرده برای مثال علی رغم وجود تولید کنندگان زیاد در عرصه پوشاک همچنان وارد کنندهای منفعت طلب این چرخه تولید ملی را در کشور فلج کرده اند یا در بخش های میوه و محصولات کشاورزی فعالیت چندان مهمی صورت نگرفته زیرا این چرخه ها، از چرخه های زودبازده سرمایه در عرصه اقتصاد هستند ولی متاسفانه دلالان اجازه پیشرفت را به تولید کنندگان ملی در این زمینه نمی دهند.

البته به جز مواردی که در بحث صنعت ذکر شده صنایع دیگری هم هستند که با وجود این که بیشترین پشتوانه اقتصادی و ارز آوری را برای کشور دارند مغفول مانده اند و نه تنها تولیدکنندگان این عرصه مورد تشویق مدیران کشوری نیستند بلکه مورد غفلت و بی توجهی هم واقع شده اند یکی نمونه از صنایعی که با این مشکل در حال دست و پنجه نرم کردن است صنعت طلا و جواهر است.

قدمت و پیشینه صنعت طلا و جواهر در ایران

صنعت طلا و جواهر یکی از صنعت های دیرینه و با قدمت فراوان درکشور است به گونه ای که این صنعت در دوران هخامنشیان و ساسانیان از قدمت و زیبایی بسیار فروانی برخوردار بود و جواهر سازان ایرانی در سطح جهان در این دوره به نام بودند و استفاده از طلا و جواهر در این دوره بسیار در میان مردم رواج داشت و پس از دوران هخامنشینان هم طراحی های طلا و جواهر ایرانی مورد استقبال جهانی واقع شد که استوانه کورش(این استوانه در بردارنده قوانین کوروش است)در حال حاضر درموزه های خارج از کشور در معرض نمایش است و از جمله این موارد است.

پس از ورود اسلام به ایران نه تنها اهمیت طلا و جواهر به عنوان زینت درمیان مردم کم نشد بلکه با توصیه های اسلام مبنی بر استفاده از زیورالات و اهمیت دادن به خواص درمانی این فلزات گرانبها، طلا و جواهر بیش از بیش به صورت عمومی در میان مردان و زنان رواج یافت.

در دوارن پس از صفویه طلاهای ساخت شده به دست هنرمندان طلا و جواهر ساز تبریزی بسیار مورد توجه مردم، مورخان و شرق شناسان بود اما در دوران پهلوی به دلیل توجه بیش از حد خاندان پهلوی به خصوص رضا خان و تقلید بدون فکر و کورکورانه از غربی ها این صنعت در کشور روبه افول نهاد و به جای آن طلا وجواهرات و زیورآلات وارداتی که هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی نداشت در میان زنان و مردان رواج یافت وبه مرور زمان طرح های مهارانه طلا و جواهر هنرمندان ایرانی در معرض فراموشی قرار گرفت.

پس از انقلاب هم وضعیت طلا و جواهر در کشور دست خوش نوسان شد و به جز طلاهای وارداتی یا طرح های تقلیدی و کپی برداری از طرح های غربی خبری از طراحی های بی نظیر هنرمندان صنعت طلا و جواهر در کشور دیده نمی شد تا این که بنابر رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال تولید ملی بعضی از تولیدکنندگان صنعت طلا و جواهر به تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری برای زنده کردن طرح های طلای ایرانی و خود کفایی چرخه تولید ملی در این صنعت علی رغم نوسات قیمت و بی توجهی های مسئولان آستین همت را بالا زده و در کمال ناباوری با زنده کردن و طراحی طرح های جدید طلا و جواهر در کشور، شک بزرگی به استقبال مردم و طلاهای وارداتی وارد کردند و به مردم نشان دادند که طلا و جواهر ایرانی در کیفیت و زیبایی چیزی از طلاهای وارداتی کم ندارد بلکه از طرح های خارجی برتر هم هست.

برای کمک به تولید کنندگان طلا و جواهر و توجه دادن مردم به این نکته که طلا و جواهر تنها جنبه سرمایه ای ندارد و مردم باید با خواص درمانی آن آشنا شوند و بدانند که توصیه های مکرر قرآن مبنی بر استفاده از زیور یا حرام کردن طلا برای مردان خواص درمانی دارد پای سخن تولید کندگان سرشناس و کارشناسان این حوزه نشستیم تا بخشی از کمبودهای این صنعت را به اطلاع مردم و مسئولان برسانیم.

واردات بی رویه طلا و جواهرمهم ترین عامل تورم اقتصادی در کشور

کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه بیرجند واردات بی رویه طلا و جواهر را مهم ترین عامل برای ایجاد تورم و نوسانات قیمت در کشور عنوان کرد.

محمد رضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که طلا و جواهر یکی از پشتوانه های پولی ومالی در اقتصاد هر کشور است، گفت: نوسان قیمت ارتباط مستقیمی با افزایش واردات طلا و جواهر دارد زیرا کالاهای وارداتی با توجه به بحران اقتصاد جهانی بر تورم در داخل کشور اثرگذاشته و نوسات قیمت در خارج از کشور را به داخل کشور انتقال می دهند.

خودکفایی در صنعت طلا و جواهر موجب افزایش نرخ اشتغال و کاهش تورم

وی افزود: خود کفایی در صنعت طلا و جواهر و کمک به چرخه تولید ملی در این صنعت تا حد زیادی جلوی نوسانات قیمت را در داخل کشور گرفته و علاوه بر جلوگیری از افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ اشتغال زایی در داخل کشور می شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: دلال بازی و منفعت طلبی و قاچاق طلا وجواهر از خارج کشور در سال های گذشته ضربه بزرگی به چرخه صنعت تولید طلا و جواهر در کشور داشته و موجب ورشکستگی بسیاری از فعالان در این بخش از اقتصاد شده است.

وی ادامه داد: صنعت طلا و جواهر نیازمند حمایت مسئولان و مدیران کشور است تا بتواند شکوه و عظمت دوباره خود را در سطح جهان به دست آورد و مردم لذت طرح و زیبایی جواهر ایرانی را در جهان تجربه کنند.

حسنی یادآورشد: تورم و افزایش هزینه طلا و جواهر و نرخ ارز از مهم ترین پیامدهای بی توجهی به تولید ملی در عرصه طلا و جواهر بومی و بی توجهی نسبت به استفاده از معادن طلا و جواهر موجود در کشور است.

عدم نیاز به واردات طلا و جواهردر کشور/ واردات بی رویه طلا و جواهر چرخه اقتصاد رافلج می کند

امید بوربور تولید کننده برتر صنعت طلا و جواهر در کشور با بیان این که کشور ایران از دیر باز همیشه به دلیل داشتن ذخایر غنی ازهر گونه مواد طبیعی و به خصوص طلا دردنیا مورد توجه خاص بوده است، گفت: شایسته نیست که فعالان این صنعت طلای مورد نیاز برای تولیدات خود را از خارج کشور وارد کنند و به معادن غنی کشور بی توجه باشند.

وی افزود: تنها 20 درصد از نوسانات قیمت طلا و جواهر در کشور وابسته به سیاست های داخلی است و بیشتر نوسات قیمت در کشور نتیجه واردات بی رویه طلا و جواهر و بی توجهی به منابع معدنی داخلی است.

تولید کننده برتر طلا و جواهر کشور با بیان این که برخی شرکت های تولید کننده طلا در ایران تمامی مصنوعات خود را در داخل کشور و به دست هنرمند هنرور ایرانی تولید می کنند، گفت:با توجه به پتانسیل موجود در کشور، رسیدن به خودکفایی در صنعت طلا و جواهر بسیار قابل دسترس است و خودکفایی این صنعت تاثیر مهمی بر اشتغال زایی کشور خواهد داشت.

بور بور ادامه داد: با توسعه کارگاه های کوچک موجود و تخصیص منابع بیشتر به این کارگاه ها و تجمیع آنها می توانیم قدم موثری در شکوفایی این صنعت در کشورمان برداشته باشیم.

وی با بیان اینکه این موضوع نیازمند توجه بیشتر مسئولان اقتصادی و فعالان بانکی است، ادامه داد: در گذشته به علت نوسان قیمت ها نه تنها مسئولان اقتصادی بلکه بانک ها نیز در قابل دریافت و صیغه های سنگین حاضر به پرداخت وام به تولیدکنندگان این صنعت نبودند و این صنعت در سطح کلان و ملی به شدت مورد غفلت واقع شده در حالی که اهمیت زیادی به لحاظ اقتصادی در تولید ملی دارد.

وی ادامه داد : با توجه به نوسان قیمت مصنوعات طلا و جواهر متخصصان با کاهش وزن و طراحی و تولید محصولاتی سبک وزن ولی زیبا و منطبق بامد روز که بسیار مورد پسند قشر جوان و همچنین زوج های جوان است سعی کرده اند حامی خوبی برای تولید ملی و چرخه اقتصادی کشور باشند.

وی با بیان اینکه طرح های طلای ایرانی در خارج از کشور مورد استقبال قرار گرفته است، تصریح کرد: این نشان می دهد جواهر و طلای ایرانی بهترین سفیر و نماد فرهنگی برای معرفی سرزمین آباد و با قدمت فرهنگی بسیار زیاد ایران به جهانیان است.

طلا کهن ترین داروهای دوران باستان / نگاه سرمایه ای به طلا و جواهر ویران کننده است

پزشک طب سنتی و عضو انجمن حجامت ایران؛ طلا و جواهر را از کهن ترین داروهایی می داند و به خبرنگار مهر می گوید: در دوران باستان برای شفای مریضان از طلا استفاده می شده است.

دکتر علیرضا پرهیز با بیان این که نگاه سرمایه ای و اقتصادی به طلا و جواهر بسیار نگاه ویران کننده ای است، گفت: از دوران باستان تاکنون به طلا و جواهر به عنوان یک ماده درمانی نگاه می شده تا به عنوان یک کالا و زینت سرمایه ای، اما امروزه به دلیل نگاه های صرفا اقتصادی خواص در مانی طلا جواهر نادیده گرفته شده و مردم از این خواص بی اطلاع هستند.

وی افزود: طلا و جواهر به دلیل خاصیت ضد التهابی مهم ترین نقش را در درمان سل و دردهای التهابی مانند رماتیسم دارد.

وی تصریح کرد: توجه به این نکته هم ضروری است که تنها ایزتوپ های پرتوزای طلا دارای خواص درمانی هستند و طلای خالص هیچ خاصیت درمانی ندارد.

پزشک طب سنتی و عضو انجمن حجامت ایران ادامه داد: بیشترین کاربرد طلا در علم پزشکی نوین در صنعت دندانپزشکی است زیرا مهم ترین ماده برای پرکردن دندان و روکش کردن دندان طلا است.

وی بیان داشت: استفاده از طلا در دندان پزشکی به دلیل خاصیت های درمانی علاوه بر جلوگیری از فاسد شدن دندان موجب افزایش هماهنگی در میان دندان ها با لثه ها می شود.

پرهیز با بیان این که الماس در درمان بعضی از سرطان ها و پزشکی هسته ای کاربرد دارد، گفت: استفاده از الماس در مردان موجب افزایش عزت نفس، ثبات شخصیت، آرامش، تنظیم سیستم الکترونی بدن و دریافت انرژهای مثبت می شود و بیشترین تاثیر را در پایداری سیستم ایمنی بدن زنان دارد.

وی ادامه داد: زمرد از دیگر سنگ های قیمتی است که در افزایش دوران جوانی و به تاخیر انداختن پیری در بدن انسان تاثیر بسیار زیادی دارد و سلول های بدن را جوان نگه می دارد.

پزشک طب سنتی با بیان این که امروزه ارزش دارویی سنگ های قیمتی مختلف به فراموشی سپرده شده و تنها نگاه سرمایه ای و زینتی به این سنگ ها و فلزات وجود دارد،ادامه داد: خودکفایی ایران در صنعت طلا و جواهر موجب کاهش قیمت طلا و جواهر در کشور شده و با عمومیت یافتن این سنگ ها در میان مردم می توانیم به افزایش سلامت،افزایش نرخ طول عمر و کاهش بیماری ها در میان مردم امیدوار باشیم.

بنابراین به نظر می رسد برای کاهش واردات طلا به کشور و جلوگیری از منفعت طلبی دلالان این عرصه و نگاه صرف سرمایه ای به این صنعت باید تدابیری در سطح کلان اندیشیده شود.