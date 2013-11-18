مرگ 520 نفر براثر حوادث رانندگی در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی های انجام شده نشان می دهد که در این هفت ماهه کشته شدگان عابرین پیاده 76 درصد مرد و ما بقی زن هستند و این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش داشت.

وی اظهار داشت: تحلیل و بررسی آمار حوادث رانندگی هفت ماهه سالجاری است که در بخش های تفکیک جنسیتی قربانیان، بیشترین محل وقوع تصادفات منجر به مرگ، شهرستان های دارای بیشترین آمار مرگ و میر حوادث رانندگی، بررسی وضعیت سنی قربانیان، مهم ترین علل مرگ در تصادف عابرين و ... ارائه می شود.

مردان؛ 76درصد قربانيان عابرين حوادث رانندگي هفت ماهه اول

وی عنوان کرد: بررسي‌هاي انجام شده نشان مي دهد كه در هفت ماهه اول سالجاري 178 نفر از عابرين در حوادث رانندگي كشته شده‌اند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6 درصد افزايش داشت. اين بررسي نشان مي‌دهد كه 76 درصد از كشته‌هاي ناشي از تصادفات مرد و 24 درصد زن هستند.

به گفته عباسی، از كل حوادث رانندگي منجر به فوت در هفت ماهه امسال، 61 درصد مربوط به جاده‌هاي برون شهري، 39درصد در راه هاي درون شهري است، همچنين بيشترين افزايش در اين هفت ماه مربوط به شهريوربا 35 نفر و كمترين ماه مربوط به مهرماه با 21 نفر هستند.

بابل در صدر تلفات عابرين حوادث رانندگي

وی یادآورشد: بر اساس اين گزارش شهرستان بابل با 28نفر، ساري با 23 نفر و آمل با 20نفر بيشترين و شهرستان هاي فريدونكنار با 2 نفر و جويبار با 4 نفر كمترين تعداد كشته‌هاي ناشي ازحوادث رانندگي را داشتند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: از لحاظ سني 9 درصد افراد 10 سال و كمتر، 4درصد 20-11 سال، 7درصد 30-21 سال، 7 درصد 40-31 سال، 15 درصد 41-50 ،12 درصد 51-60و 46 درصد كشته هاي تصادفات 61سال به بالا هستند.

60 درصد از متوفيات عابرين در برخورد با خودروي سواري

وی گفتت: 60 درصد از افراد متوفيان ناشي از برخورد وسيله نقليه سواري با عابرين پياده، 16 درصد وانت بار، 11 درصد كاميون، هفت درصد موتورسوار و شش درصد ساير موارد است.

علی عباسی اظهار داشت: علت اصلي مرگ 55 درصد از عابرين شكستگي هاي متعدد، 40 درصد ضربه به سر، 4 درصد خونريزي و يك مورد هم ساير موارد است.

42 درصد از كشته شدگان عابرين بيسواد هستند

وی افزود: بر اساس آمار ثبت شده 42 درصد از كشته شدگان بيسواد،27 درصد ابتدايي، راهنمايي و ديپلم هر كدام 10 درصد، راهنمايي 10 درصد، ليسانس و فوق ديپلم هر كدام دو درصد، فوق ليسانس و بالاتر يك درصد است.

وی تصریح کرد: بدون شک توسعه کمی و کیفی پژوهش های هدفمند در راستای ارتقای ایمنی حمل و نقل سالمندان، ارتقای ایمنی عابران پیاده سالمند، بهبود رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سالمندان، ارتقای وضعیت ایمنی شبکه راه ها، ارتقای ایمنی دسترسی به شبکه راه ها و ... در کاهش حوادث رانندگی و مرگ سرنشینان و عابران پیاده تأثیر خواهد داشت.