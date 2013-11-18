افتتاح نمایشگاه عکس پشت ابرهای خاکستری در اهواز/ نمایشی از دلاوریهای مردم سوسنگرد

به گزارش خبرنگار مهر، شکست حصر سوسنگرد در طول جنگ برای ادامه جنگ بسیار مهم بوده است زیرا یکی از ویژگی های ممتاز شکست حصر سوسنگرد این بود که این شهر اولین شهری بود که با مقاومت مردمی آزاد شد. در واقع شکست حصر سوسنگرد شکست سنگینی را به دشمن بعثی وارد کرد و این شکست سر منشاء ناکامی های دیگر دشمن در جنگ بود.

اصلی ترین محور تجاوز دشمن بعثی در جنوب کشور، محور میانی، یعنی مسیر چذابه - بستان - حمیدیه با هدف تصرف اهواز به عنوان مرکز استان خوزستان بود بنابراین هفته اول هجوم دشمن به کشورمان، شهر سوسنگرد اولین شهری بود که بعد از هفت روز مقاومت جانانه نیروهای ژاندارمری، سپاه و نیروهای مردمی به اشغال دشمن متجاوز درآمد.

اما با گذشت سه روز رزمندگان اسلام مهرماه 1359 در عملیات شبانه موفق شدند دشمن زبون را وادار به عقب نشینی کنند و آنان را تا نزدیک مرزهای بین المللی به عقب برانند.

رژیم بعث عراق 23 آبان ماه 1359توسط چند لشکر تقویت شده زرهی با تنگ کردن حلقه محاصره سوسنگرد و با قصد تصرف دوباره آن از چند محور وارد شهر شد ولی رزمندگان متشکل از نیروهای سپاه، ارتش، ستاد جنگ های نامنظم، جهادسازندگی، نیروهای مردمی داوطلب وعشایر عرب زبان با سلاح سبک و اراده پولادین در مدت سه روز با خلق حماسه بی نظیر مانع اشغال کامل شهر توسط نیروهای تابن دندان مسلح ارتش عراق شدند.

مسئولیت انتقال وقایع تاریخی جنگ هشت

شهردار اهواز در مراسم افتتاح نمایشگاه پشت ابرهای خاکستری گفت: آثار تاریخی هشت سال دفاع مقدس را باید با برگزاری برنامه های همچون برپایی نمایشگاه عکس مستند کنیم و این آثار را برای نسل آینده محفوظ نگه داریم.

سید خلف موسوی عنوان کرد: حفظ آثار جنگ به صورت فیزیکی امکان پذیر نیست و هدف ما از برگزاری این نمایشگاه تبیین ارزشهای دفاع مقدس و نشان دادن دلاوردی مردی مردان و زنان این مرز و بوم به مردم شهید پرور خوزستان است.

وی افزود:در هر نقطه از استان خوزستان نشان از جنگ، مقاومت و جهاد در راه خداست به همین منظور این فضاها و این معنویت باید در استان حفظ شود.

شهردار اهواز با اشاره بر اینکه، همه رشادت ها در آن دوران در راه رضای خدا بود اظهار کرد: در حال حاضر ما در ابتدای راه هستیم و باید در این بخش گام های بلندی برداریم.

موسوی تصریح کرد: تاریخ هشت ساله دفاع مقدس جزیی از تاریخ اسلام محسوب می شود و این جنگ در قرون گذشته تنها جنگی بود که کشور ایران در آن پیروز شد.

اغراق در برخی مسائل

غلام رضا فروغی نیا مولف کتاب پشت ابر های خاکستری که بر اساس زندگی نامه شهید علی هاشمی نوشته شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اغراق و بزرگنمایی بعضی مسائل به طور معمول در آثاری که برگرفته از زندگینامه شهید علی هاشمی هستند زیاد به چشم میخورند.

وی افزود: به همین منظور ما به دنبال ساخت اثری بودیم که در آن بتوانیم واقعیت های جنگ هشت ساله را در غالب زندگی نامه سردار شهید علی هاشمی بگنجانیم.

فروغی تصریح کرد: حق مردم خوزستان این است که توجه ویژه به آنها در ساخت آثار تاریخی دفاع مقدس شود به همین منظور باید به بعضی مسائل به شکل بومی ومنطقه ای با جدیت بیشتری نگاه شود.

عدم استقبال از فیلم های دفاع مقدس

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم ضمن گلایه از عدم استقبال فیلم های سینمایی در ژانر دفاع مقدس عنوان کرد: ساخت فیلم سینمایی در حوزه دفاع مقدس ازمقوله های فرهنگی محروم در کشور محسوب می شود و غالبا از این آثار استقبال مناسبی توسط مخاطبان صورت نمی گیرد.

حجت السلام لطف الله سپهر افزود: فیلمی که بر اساس زندگی نامه شهید علی هاشمی ساخته شده است به علت اینکه ممکن است فروش نرود تا کنون توسط هیچ شرکت پخشی خریداری نشده است.

وی با بیان اینکه، این اثر یک فیلم بلند حماسی است اظهار کرد: در این فیلم بیش از چهار هزار انفجار رخ داده است همچنین 3 هزار و هفتصد نفر نیروی انسانی در این فیلم بازی کرده اند .

سپهر تصریح کرد: نقش عشایر عرب خوزستان به خوبی در این اثر به نمایش گذاشته شده است و به طور حتم این فیلم یکی از آثار ارزشمند در حوزه دفاع مقدس محسوب می شود.

زیبا صالح پور عضو شورای شهر اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نمایشگاه عکس پشت ابرهای خاکستری عنوان کرد: در این نمایشگاه تصاویری از رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس گذاشته شده است و به طور حتم دیدن این تصاویر معنویت، مقاومت، ایثار گری و اندیشه جوانان این مرز و بوم را در یک برهه خاص از زمان که دشمن به کشور ما حمله کرده بود را به نمایش می گذارد.

وی تصریح کرد: این مسئله بسیار حائز اهمییت است که هر چند وقت یک بار این تصاویر در معرض دید عموم قرار بگیرند تا جوانان این نسل که درکی درستی از جنگ هشت ساله ندارند با دیدن دلاور مردی جوانان این مرزو و بوم در غالب این تصاویر بتوانند با الگو قرار دادن زندگی رزمندگان بتوانند بر مشکلات خود در زندگی غلبه کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز اظهار کرد: مجموعه شورای شهر در حال حاضر در آغاز راه است و ما برنامه ها و طرح های را برای شهر اهواز در نظر گرفته ایم و امیدوار هستیم که مردم شهید پرور اهواز نتایج این برنامه ها را در پایان دوره چهار ساله شورای شهر مشاهده کنند.

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گزارش: فروغ دیلمی