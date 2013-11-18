کمبود درآمد یکی از مشکلات شهرداری ها در مقایسه با ادارات دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان حیدری دلگرم دوشنبه شب در مراسم معارفه شهردار جوکار، با بیان خدمات شهرداری‌ها به عنوان یکی از مهمترین دستگاههای خدمات رسان غیر دولتی اظهار داشت: شهرداریها نقش بسیار سازنده و حیاتی برای پیشبرد اهداف نظام دارند.

وی خدمات شهرداریها را در حوزه های مختلف گسترده برشمرد و گفت: هر چه خدمات شهرداریها بیشتر باشد رضایت مندی مردم نیز از این حوزه بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه عملکرد مطلوب شهرداری ها را موجب خوش بینی مردم به شهرداری ها برشمرد و افزود: اگر خدمات مطلوب و به موقع ارائه شود مردم نیز در پرداخت به موقع عوارض خود نسبت به شهرداری ها اقدام می کنند.

حیدری دلگرم خدمت به مردم با صبر و حوصله را از وظایف مدیران و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی برشمرد و گفت: اگر بتوانیم بی منت به مردم خدمت ارائه دهیم هنر بزرگی کرده و این کار رضایت خدا و نتیجه بخشی بهتری در جامعه به دنبال دارد.

کمبود درآمدها یکی از مهمترین مشکلات شهرداری ها

وی کمبود درآمدها را یکی از مهمترین مشکلات شهرداری ها در مقایسه با ادارات دولتی خواند و ابراز کرد: ادارات دارای اعتبارات دولتی هستند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان بیان کرد: شهرداری موسسه عمومی غیر دولتی است و تنها از کمک های دولتی بهره می برد و درآمدهای شهرداری ار که اگر این در آمد نباشد هیچ منبع تامین در امدی برا شهرداری وجود ندارد.

حیدری دلگرم در ادامه حرکت به سمت ساخت و سازها با معماری اسلامی، استاندارد سازی ساخت و سازها و مبلمان شهری، گسترش فضای سبز، استفاده از منابع و ظرفیتها را از وظایف مهم شهرداری ها برشمرد.

وی ضمن تقدیر از خدمات ناصر برزگران شهردار جوکار وی را شهرداری لایق و ارزشی برشمردو عنوان داشت: خدمات خوب ایشان باعث شد تا برای چهار سال دیگر وی در سمت شهردار جوکار ابقا شود.

در ادامه معاون فرماندار سیاسی اجتماعی فرماندار ویژه ملایر نیز گفت: یکی از موضوعاتی که که در حوزه شهرداری ها باید مورد توجه شهرداران در خدمات رسانی حوزه شهری باشد جلوگیری از اتلاف منابع است.

محمد قاسم عبدلی بیان کرد: در برخی موارد شاهد صرف هزینه های بالا بیش از حد مورد نیاز هستیم که در این زمینه برنامه ریزی ها برای انجام پروژهها باید باکارشناسی و تخصصی تر انجام شود.

وی بر استانداردسازی و استفاده از مواد استاندارد در ساخت و سازها و آسفالت شهرها و همچنین بتن ریزی پروژهها تاکید کرد و عنوان کرد: هر چه کیفیت بالا باشد شهری آبادتر و رضایت مندی بیشتری از سوی مردم خواهیم داشت.

لزوم همکاری بیشتر شورای اسلامی شهره ها با شهرداریها

معاون فرماندارسیاسی اجتماعی فرماندار ویژه ملایرنیز بر همکاری بیشتر شورای اسلامی شهره ها با شهرداریها تاکید کرد و گفت: شوراهای اسلامی باید با برنامه ریزی کاری باعث در آمد زآیی بیشتر در شهرها برای شهرداریها شوند.

وی همچنین بر همکاری دستگاه های دولتی با شهرداریها در همه امور تاکید کرد و گفت: ادارات نسبت به پرداخت به موقع عوازض در استفاده از خدمات شهری اقدام کنند.

در ادامه بخشدار جوکار نیز از خدمات ناصر برزگران در طی خدمت درشهرداری این شهر تقدیر کرد و بیان داشت: شهرداری جوکار نیازمند حمایت های بیشتر برای ارائه خدمات مطلوبت ر به مردم است.

حسين فارسی ابراز کرد: یکی از پروژه های نیمه تمام مسجد پارک جوکار است که به علت کمبود منابع اعتباری باعث شده تا کنون این پروژه به اتمام نرسد.

وی همچنین خواستار ارائه تجهیزات بیشتر برای پارک شهر جوکار شد و گفت: در این راستا مسئولان شهرستان باید منابع بیشتری را در اختیار بخشداری ها قرار دهند.

توزیع 400 جلد کتاب در میان شهروندان جوكار

عضو شورای اسلامی شهر جوکار نیز از توزیع 400 جلد کتاب در میان شهروندان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهر جوکار خبر داد.

رضا ترابی به برخی مشکلات شهر جوکار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در دوره چهارم سعی داریم که این مشکلات را اولویت قرار دهیم و برای رفع آن اقدام کنیم.

وی برگزاری برنامه های فرهنگی، ورزشی، اتمام پروژه ها ، گسترش فضای سبز و فضاهای تفریحی جهت مردم و مسافران، نماکاری مساجد و ... را از اقدامات دوره سوم شورای اسلامی شهر جوکار برشمرد.

در ادامه این مراسم ناصر برزگران برای مدت چهار سال دیگر در سمت شهردار جوکار ابقا شد.