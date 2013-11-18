مركز ارزيابي حرفه اي معلمان راه اندازي می شود/مدارس امسال قطعي آب و برق ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر فاني با اشاره به اين مطلب كه وزارت آموزش وپرورش بزرگترين فصل مشترك حاكميت و ملت است، گفت: به طور معمول در هر خانواده يك دانش آموز وجود دارد و در صورت معلم بودن يكي از والدين يا هردوي آنها سه فرد دريك خانواده باآموزش وپرورش در ارتباط هستند و اين اهميت آموزش وپرورش از منظر اجتماعي است و از نظر منابع انساني نيز اين مطلب در دنيا پذيرفته شده است كه راه توسعه يافتگي هر كشور از توسعه يافتگي در منابع انساني مي گذرد.

وی معلمان را ستون فقرات جامعه خواند و ادامه داد : بحث مديريت آموزشگاهي يا مدير مدرسه در دولت يازدهم از جايگاه ويژه اي برخوردار است كه اميدواريم در راستاي آموزش مديران ، ارزشيابي از كار آنان و افزايش حيطه اختيارات آنان تلاش هاي لازم صورت گيرد .

دفتر بهبود مديريت در وزارت آموزش وپرورش ايجاد شده است

وزير آموزش وپرورش از راه اندازي دفتر بهبود مديريت در اين وزارتخانه در دولت يازدهم خبر داد و گفت: نيروي انساني آموزش وپرورش از اركان اصلي اين وزارتخانه هستند كه بايد به لحاظ شايستگي ها و مهارت هاي حرفه اي ارتقا داده شوند.

وي با اشاره به ادامه تحصيل فرهنگيان به عنوان يكي از روش هاي ارتقاي نيروي انساني تصريح كرد : طرح رتبه بندي معلمان كه پيش از اين آماده شده بود ، قابليت اجرايي نداشت ، اما براساس سند تحول نظام آموزشي ،اين طرح آن طور كه شايسته فرهنگيان است ، دنبال خواهد شد .

فاني با اعلام اين مطلب كه مركز ارزيابي حرفه اي معلمان راه اندازي خواهد شد،گفت: معلمان بايد در هر سال تحصيلي ،در مقاطعي خاص توسط مراكز استاندارد ارزيابي حرفه اي ، ارزشيابي شوند و متناسب با آن پرداخت هاي لازم براي آنان انجام شود ، اين طرحي است كه اميدوارم، بتوانيم آن را عملياتي كنيم .

وي دربخش ديگر سخنان خود با پرداختن به موضوع سرانه مدارس اظهار كرد : دولت يازدهم در اولين روزهاي شكل گيري، رقم قابل توجهي را به آموزش وپرورش اختصاص داد كه بين مدارس توزيع شد ،اما كافي نبود ، به همين منظور در صدد هستيم در حد بضاعت خود به موازات كمك هاي دولت ،كمك هايي تحت عنوان سرانه به مدارس داشته باشيم ،اما انتظار داريم مردم نيز در هزينه هاي مدرسه، همانگونه كه تاكنون مشاركت داشته اند ، مشاركت كنند تا كارها بهتر انجام شود.

مدارس امسال قطعي آب و برق ندارند

وزير آموزش وپرورش با اشاره به اين مطلب كه قبوض آب ، برق و گاز در سرانه مدارس جاي مي گيرد ،گفت: به رغم بدهكاري آموزش وپرورش به وزارت نيرو، با هماهنگي هاي انجام شده با اين وزارتخانه ،امسال آب و برق هيچ مدرسه اي به علت بدهكاري قطع نخواهد شد .

وي با پرداختن به موضوع ورزش در مدارس اظهار كرد : در سال هاي گذشته ، تعدادي معلم ورزش جذب آموزش وپرورش شدند كه به علت عدم كفايت اين تعداد ، معاونت تربيت بدني و سلامت اين وزارتخانه در حال برنامه ريزي و ساماندهي نيروي متخصص ورزش در مدارس است .

فاني با اعلام اين مطلب كه كاري را در آموزش وپرورش انجام نمي دهم، مگر آنكه اعتبارات لازم آن تامين شده باشد ، گفت : اقداماتي كه در سال هاي گذشته تحت عنوان طرح سباح در مدارس انجام شد ،موجب بدهكاري آموزش وپرورش به بسياري از استخرها شده است ، بنابراين تلاش مي كنيم قبل از ابلاغ هر فعاليتي براي اجرا ، ابتدا اعتبارات لازم آن را ابلاغ كنيم تا مديران مدارس و مجريان با مشكل مواجه نشوند.

وي با اشاره به هماهنگي هاي وزارت آموزش وپرورش با وزارت ورزش و جوانان از موافقت هاي كلي اخذ شده براي در اختيار گذاشتن سالن ها و امكانات ورزشي در نوبت صبح براي دانش آموزان خبر داد .

فاني ورزش را يك درس جدي در مدارس توصيف و تصريح كرد : دانش آموزان بايد با انجام عمليات صحيح ورزشي نسبت به تنظيم قامت و فعاليت هاي بدني خود اقدامات اساسي انجام دهند.

از تجربه معلمان بازنشسته در راهنمايي معلمان جديد الاستخدام استفاده خواهد شد

وزیر آموزش و پرورش با اعلام اين مطلب كه تابع قانون مديريت خدمات كشوري هستيم و هر ضابطه اي براي بازنشستگان در چارچوب اين قانون را مي پذيريم ، گفت: پاداش پايان خدمت بازنشستگان به محض تامين اعتبار از سوي دولت با اولويت پرداخت خواهد شد.

وي بازنشستگان را سرمايه هاي آموزش وپرورش خواند و افزود: در نظر داريم در چارچوب يك طرح از وجود بازنشستگان در اداره مدارس و نظارت بر آنها و راهنمايي معلمان جديد الاستخدام استفاده كنيم .

وزير آموزش وپرورش ادامه داد: امسال مدارس موظف شدند در مراسم بازگشايي از معلمان بازنشسته خود دعوت كنند تا بدين وسيله قدر و منزلت آنان پاس داشته شود .كانون بازنشستگان وزارت آموزش وپرورش نيز با امكانات و اختيارات كافي، اقدامات لازم در خصوص تكريم بازنشستگان را انجام خواهد داد.

در مصوبات آموزش وپرورش ،پنج شنبه ها تعطيل نيست

وزير آموزش وپرورش گفت : براي روزهاي پنج شنبه طبق مصوبات آموزش وپرورش بايد برنامه هاي شاد ، مفيد و جاذب در مدارس براي دانش آموزان تحت عنوان فوق برنامه در نظر گرفته شود . اين برنامه ها اختياري است و به صورت آزمايشي با هزينه اوليا و مشاركت آنها در مدارس اجرا خواهد شد .

وي با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش باید 200 روز کامل آموزشی در مدارس داشته باشیم، ادامه داد: مدارس دولتي براي پرداختن به فعاليت هاي فوق برنامه مجوز خواهند داشت. اين امر به شرطي امكان پذير است كه هزينه آن توسط اوليا پرداخت شود.

فناوري هاي نوين آموزشي جايگزين معلم نمي شود

فاني با اعلام اين مطلب كه فناوري هاي نوين آموزشي جايگزين معلم نخواهد شد ، گفت: رابطه عاطفي بين معلم و دانش آموز و تاثيري كه روح و روان معلم بر تعليم ، تربيت و رفتار دانش آموز دارد با آموزش الكترونيك محقق نخواهد شد .

وي ادامه داد : موضوع هوشمند سازي مدارس و جهت گيري هايي كه در اين راستا در سال هاي اخير صورت گرفته است ، هدفمند نبوده و موجب رفتار متفاوت در مدارس مختلف شده است .

وزير آموزش وپرورش اضافه كرد : تلاش مي كنيم براساس وضعيت مدارس و آمادگي معلمان براي استفاده از فناوري هاي نوين ، تكنولوژي هاي نوين آموزشي را براي تكميل نقش معلمان در مدارس به كارگيريم.

کاهش ساعت كاري كاركنان با سابقه خدمت 20 سال و بيشتر ،از سال آينده انجام مي شود

وزير آموزش و پرورش از حل مشكل کاهش ساعت كاري كاركنان با سابقه خدمت بالاتر از 20 سال در سال آينده خبر دادو گفت : امسال نمي توانيم در اين زمينه كار خاصي انجام دهيم ، اما در سال آينده اين مشكل برطرف خواهد شد .

وي با اشاره به تاكيد بر اداره كلاس هاي ابتدايي توسط يك معلم افزود : به واسطه حضور پنج روزه معلمان ابتدايي ،فوق العاده شغل آنان بايد افزايش يابد كه اين موضوع را اينجانب به عنوان نماينده دولت از طريق شوراي حقوق و دستمزد پيگيري خواهم كرد .