به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه یکشنبه در آیین افتتاح و انتشار فراخوان همایش ملی بررسی آثار مترجمان کُرد ایرانی در سنندج اظهار داشت: در ایران باستان و قبل از اسلام نیز آثار بسیاری به زبان های سانسکریت، یونانی، پهلوی و غیره ترجمه شده و این نشان از جایگاه والای مترجمان ایرانی است.

وی افزود: ابراهیم یونسی و محمد قاضی دو مترجم کُرد زبان به نام ایرانی هستند که توانستد با ترجمه های خوب و مناسب خود بسیاری از تحولات را در جامعه ایجاد کنند و به همين دليل لازم است به بهترين شكل ممكن از اين دو اديب برجسته تجليل و تكريم شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به این مطلب که انتقال فرهنگ و دانش از طریق ترجمه نیازمند تسلط بر زبان مبدا و مقصد است، بیان کرد: ابراهیم یونسی فردی بود که در دوران محکومیت خود توانست زبان انگلیسی را فرا بگیرد و خدمات شایانی را به ادبيات ايران انجام داد.

حسن زاده یادآور شد: برگزاری این همایش فرصت مناسبی برای بررسی آثار این دو نویسنده و آشنایی آحاد جامعه به ویژه نسل جوان با شخصیت های برجسته علمی و ادبی است و به همين دليل لازم است تمام ادارات و سازمان هاي دولتي در اين زمينه مشاركت و همراهي داشته باشند.

وی ادامه داد: تنها دانش و مطالعه است که بصیرت را بدنبال دارد و انتظار می رود این همایش بتواند در ترغیب نسل جوان به مطالعه کتب ارزشمند موثر باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: ادبیات داستانی ایران مرهون مترجمان کُرد زبان است و انتظار می رود با برنامه ریزی های مناسب زمینه برای معرفی هر چه بهتر این دو شخصیت برجسته در ایران فراهم شود و در همين راستا استانداري كردستان آمادگي دارد به بهترين شكل ممكن از برگزاري اين همايش در استان كردستان حمايت كند.

حسن زاده اظهار داشت: کردستان از غنای فرهنگی بالایی برخوردار است و انتظار می رود مترجمان بتوانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند و استانداری کردستان آمادگی همکاری های لازم را با مترجمان کرد دارد.

در ابتداي اين مراسم اسماعيل احمدي مديركل كتابخانه هاي عمومي كردستان نيز به بيان گزارشي در خصوص روند برگزاري اين همايش ملي در كردستان پرداخت.