سیرجان شهر انرژی پاک/ رونق پانلهای خورشیدی در خانه ها و صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید مهدوی‌نیا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طبق بررسیهای صورت گرفته توسط مسئولان شهر سیرجان به عنوان شهر انرژی پاک در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: یک سری اقدامات در راستای رسیدن سیرجان به این امر صورت گرفته است که شامل استفاده از انرژی های نو و پاک بوده است.

مهدوی نیا افزود: هم اکنون نور بلوار ورودی سیرجان به وسیله پنلهای خورشیدی تامین می شود و انرژی دو روستا نیز به صورت کامل با استفاده از انرژی خورشیدی تولید می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان ادامه داد: قصد داریم تا پایان سال نیز قسمتی از برق سیرجان را با استفاده از پانل خورشیدی تامین و وارد شبکه کنیم.

وی تصریح کرد: قرار است برق برخی مساجد، مدرسه ها و هنرستانها نیز با اشتفاده از این نوع انرژی تامین شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان اظهارداشت: طبق بررسیهای صورت گرفته طرحی در راستای تامین انرژی پاک از طریق زباله های شهری هم در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر لزوم گسترش استفاده از انرژی پاک از مردم، مسئولان خواست در راستای رسیدن به این هدف همکار کنند.