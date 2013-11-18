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۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۵۳

عباداللهی:

275 حلقه چاه غیر مجاز در مشگین شهر پلمپ می شود

275 حلقه چاه غیر مجاز در مشگین شهر پلمپ می شود

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: فرماندار مشگین شهر از پلمپ 275 چاه غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

سید حمید عباداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سالهای اخیر حفر چاه غیر مجاز در این منطقه افزایش داشته که با موارد متخلف برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این پرورش ماهی غیر مجاز نیز با بازرسی کارشناسان متوقف خواهد شد.

به گفته عباداللهی در راستای مدیریت منابع آب زیر زمینی اراضی زراعی و باغات مشگین شهر اندازه گیری می شود.

وی تاکید کرد: این موضوع می تواند میزان مصرف و نحوه تخصیص منابع آبی به شکل بهینه را موجب شود.

فرماندار مشگین شهر معتقد است استفاده مناسب از امکانات آبی در سایه مدیریت منابع آبی و کنترل استفاده غیر مجاز از منابع ممکن خواهد بود.

کد مطلب 2177225

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