به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در راستای اهداف خود پیرامون توسعه پژوهش و تحقیقات زیربنایی در مباحث تئوریک سینمای مستند ایران و همزمان با برگزاری هفتمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت، کارگاه‌های آموزشی این جشنواره را با حضور استادان ایرانی و خارجی برگزار خواهد کرد.

بر همین اساس شرایط عمومی شرکت در کارگاه های آموزشی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، آشنایی اولیه با مفاهیم اساسی در سینمای مستند است و متقاضیان می توانند فرم ثبت نام در این کارگاه ها را تکمیل کرده و تحویل دفتر معاونت پژوهش و تحقیقات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی کنند. ضمن اینکه به زودی ثبت نام اینترنتی کارگاه های جشنواره روی سایت رسمی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نشانی www.defc.ir نیز امکان پذیر خواهد بود.

عناوین کارگاه های آموزشی هفتمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت نیز به این شرح است: تئوری جدید در مورد انسان شناسی تصویری؛ بیان شخصی در فیلم مستند؛ مستند داستانی؛ از پیش تولید تا پخش؛ حقایق دیجیتال؛ نقش تهیه‌کننده در سینمای مستند و شیوه‌های نوین در توزیع آثار مستند.

با توجه به ظرفیت پذیرش محدود کارگاه‌های آموزشی جشنواره "سینماحقیقت" اولویت حضور با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند. ضمن اینکه به تمامی شرکت‌کنندگان در این کارگاه‌ها، گواهی شرکت داده خواهد شد.

آخرین مهلت شرکت در این کارگاه ها، روز دهم آذرماه 1392 اعلام شده است. هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت با شعار "حقیقت بهترین راهنماست" طی روزهای 19 تا 26 آذرماه 1392 در تهران برگزار شد.