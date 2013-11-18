قطار تندرو قم - تهران روزانه معادل 28 اتوبوس ظرفیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد زادخور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قطار تندرو قم - تهران هر روز از ساعت 6 صبح از قم به سمت تهران حرکت میکند که برگشت آن نیز از تهران ساعت 16 و 45 دقیقه است.
وی اضافه کرد: اولین حرکت این قطار ساعت 6 صبح امروز دوشنبه بود و ظرفیت این قطار 540 نفر و معادل 14 اتوبوس مسافربری است، در واقع یکبار رفت و برگشت این قطار در هر روز معادل حرکت 28 اتوبوس در اتوبان قم - تهران است.
وی با بیان اینکه این قطار به شکل دوطبقه اتوبوسی است، گفت: همچنین وجود سیستمهای گرمایشی، صوتی و تصویری و عرضه روزنامه و آب معدنی و خدمات رفاهی از دیگر امکانات این قطارها است.
مدیرکل راه آهن قم تاکید کرد: هزینه هر بار سفر با این قطار مبلغ 4 هزار تومان و معادل هزینه سفر با اتوبوس به تهران است و این قطار در طول یک ساعت و 45 دقیقه مسیر قم - تهران را طی میکند.
وی با اشاره به اینکه ایستگاه اصلی حرکت این قطار، ایستگاه مرکزی راه آهن قم است، همچنین ما میتوانیم ساعات حرکت این قطار و ظرفیت واگنهای آن را افزایش دهیم و این امر به میزان استقبال مردم بستگی دارد.
زادخور در پاسخ به این سئوال که آیا وسایل حمل و نقل عمومی برای انتقال مسافران از میادین شهر به ایستگاه اصلی راه آهن ایجاد شده است یا خیر گفت: ما وظیفه حمل و نقل ریلی را بر عهده داریم و طبیعتا این کار با ما نیست،
همچنین در حال حاضر نیز مردم عزیز برای انتقال به پارک سوار، میدان 72 تن یا ترمینال از وسایل تعیین شده استفاده نمیکنند و به طور معمولی و با هزینه خود منتقل میشوند، اما در هر حال چنانچه مدیریت شهری قم تصمیمی در این جهت داشته باشد ما نیز استقبال میکنیم.
مدیرکل راه آهن قم در زمینه اشتغالزایی این قطار گفت: سیستم شغلی کارمندان راه آهن محدود به یک استان نیست و برای نمونه قطارهای قم تا اندیمشک هم میروند، بنابراین افرادی که در قطار تندرو قم - تهران فعالیت میکنند ترکییبی از نیروهای قمی و تهرانی هستند و به طول کلی هم اکنون 12 نفر در این قطار مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه اگر استقبال مردم بیشتر شود و خدمات این خط نیز افزایش یابد قطعا افراد بیشتری به خدمت گرفته میشوند، گفت: تلاش ما این است که به طور دائمی از سیستم های فنی و رفاهی این قطارها بازدید کنیم و به طول کلی بازدیدهایی در هر سه ماه، 6 ماه و یک سال تعیین شده است.
زادخور در پایان تاکید کرد که مردم میتوانند از طریق سامانه 139، شماره تماس 02536124230 و مراجعه به سایت راه آهن استان انتقادات و پیشنهادات خود را بیان کنند.
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