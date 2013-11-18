رییس هیات کوهنوردی خوزستان کاندید انتخابات ریاست فدراسیون کشور شد

قدرت الله نیکخواه درگفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: پس از بررسی های مختلف برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کوهنوردی کشور ثبت نام کردم.
وی با بیان اینکه زمان برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کوهنوردی کشور مشخص نشده است، عنوان کرد: پس از بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات زمان برگزاری آن از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام می شود.
رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی خوزستان با اشاره به برنامه های آینده این هیات اظهار کرد: مسابقات سنگنوردی قهرمانی بانوان استان از نهم آذر به مدت 2 روز به میزبانی بهبهان برگزارمی شود.
نیکخواه افزود: نفرات برتر این رقابتها به عنوان تیم منتخب استان به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام می شوند.
اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی خوزستان از ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کوهنوردی کشور خبر داد.
قدرت الله نیکخواه درگفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: پس از بررسی های مختلف برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کوهنوردی کشور ثبت نام کردم.
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