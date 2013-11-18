کاهش استفاده مواد مخدر در بهار فرهنگسازی می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله گل کار زاده پیش از ظهر دوشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهار اظهار داشت: امروز دشمنان با اعمال فشارهای اقتصادی و فرهنگی قصد تسلط بر افکار و اذهان مردم به خصوص نسل جوان کشور را دارند.

گل کارزاده با تاکید بر اینکه استکبار جهانی قصد دارد نسل جوان را بیهوده و غیر قابل استفاده کند و بدین منظور تجارت مواد مخدر را در کشور رواج داده است، گفت: همین امر امروزه به یکی از معضلات و مشکلات اصلی جوامع تبدیل شده است.

وی افزود: مردم ایران در برابر تمامی توطئه های دشمنان ایستادگی کردند تا مجبور به اطاعت از آنان نباشند پس می توان گفت که مبارزه با مواد مخدر و ورود و خروج آن نیز یکی از میدان های مبارزه با دشمنان به شمار می رود چرا که دشمن نسل جوان را در این هجمه نشانه رفته است.

گل کارزاده اذعان داشت: استکبار با سرمایه گذاری و برنامه ریزی در تجارت مواد مخدر سعی در به نابودی کشاندن مردم ایران دارد بنابراین مسئولان کشور باید در مقابل با سرمایه گذاری و اجرای برنامه های فرهنگی مانع پیروزی دشمن شوند و حتم داشته باشند که مردم همانند بحران های دیگر در این بحران نیز دولت و دولتمردان را برای نجات جوانان خویش یاری خواهند کرد.

وی با اشاره به ابنکه مصرف مواد مخدر در بین جوانان شهرستان رواج یافته است، عنوان داشت: مبارزه با مواد مخدر در شهرستان به وسعت تمامی شهرها و روستاها است چرا که امروز این مواد به تمامی نقاط شهرستان راه یافته است.

تنها راه مبارزه با مصرف، ورود و تجارت مواد مخدر در شهرستان بهار فرهنگسازی است

گل کار زاده افزود: امروز تنها راه مبارزه با مصرف، ورود و تجارت مواد مخدر فرهنگسازی است چرا که راهکارهای فیزیکی و قانونی آنطور که باید مفید واقع نشده است.

گل کار زاده اظهار داشت: متولیان فرهنگی شهرستان باید با همین اعتبارات ناچیز نیز به اجرای برنامه ها و طرح های مفید در راستای کاهش مصرف مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن بپردازند.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه های فرهنگی اعتبار خاص خود را می طلبد، اظهار داشت: با استفاده از امکانات و اعتبارات شهرستان بهار نیز می توان اقدامات فرهنگی انجام داد، چراکه مبارزه با مصرف مواد مخدر به اندازه پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان حائز اهمیت است.

تشکیل کمیته های چهار گانه مبارزه با مواد مخدر در شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهار

گل کار زاده با بیان اینکه تشکیل کمیته های مختلف مبارزه با مواد مخدر در شورای مبارزه کارها را سازماندهی خواهد کرد، گفت: تشکیل کمیته های چهار گانه مقابله با عرضه، فرهنگی و پیشگیری، حقوقی و قضایی و درمان و باز پروری در شهرستان اقدامات فرهنگی مبارزه با مواد مخدر را به نحو احسن پیش خواهد برد.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با مصرف مواد مخدر انگیزه ای قوی می طلبد، افزود: دستگاههای اجرایی عضو کمیته های مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری و تعامل همه جانبه می توانند مصرف مواد و گرایش به مصرف را در بین مردم به خصوص نسل جوان کاهش دهند.